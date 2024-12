Trapani: prezzi delle case in calo, ma l'acquisto resta impegnativo

09/12/2024 09:15:00

Trapani registra un calo del prezzo medio al metro quadro per le abitazioni, secondo l'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore basata sui dati Istat e Scenari Immobiliari. Attualmente il valore medio si attesta sui 950 euro al metro quadro, con una diminuzione del 3,6% rispetto al periodo precedente. Questo dato colloca Trapani tra i capoluoghi italiani con il prezzo medio più basso, ma il trend evidenzia una perdita di valore delle abitazioni.

Il confronto con altre città Trapani, con i suoi 950 euro/mq, rimane sotto la media nazionale dei capoluoghi, che si attesta a 1.995 euro/mq. Tuttavia, il calo percentuale è meno drastico rispetto ad altre città del Sud Italia, come Lecce (-8,3%) e Messina (-7,4%). Al contrario, in città come Venezia o Milano, i prezzi continuano a salire significativamente, con valori che superano i 4.000 e i 5.000 euro/mq rispettivamente.

L'indice di sostenibilità Anche se i prezzi sono più accessibili rispetto a molte altre città, acquistare una casa a Trapani richiede comunque un impegno economico significativo, soprattutto considerando i salari medi della zona. La diminuzione dei prezzi può rappresentare un'opportunità per chi cerca un immobile, ma pone interrogativi sulla capacità attrattiva del mercato immobiliare locale.

Qui l'articolo del Sole 24 Ore.