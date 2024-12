Scontro frontale sulla Statale 115: sei feriti, due sono gravi

Tragedia per una famiglia di Campobello: il figlio di 14 anni muore in un incidente

Tragedia per una famiglia di Campobello di Mazara. Un ragazzo di soli 14 anni, Lorenzo Licata, è morto in un incidente stadale vicino Novara. Il papà e la mamma sono di Campobello di Mazara e si erano trasferiti da anni in Piemonte per...