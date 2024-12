Erice, Open Day e iniziative natalizie all’Istituto Superiore "I. e V. Florio"

09/12/2024 02:00:00

Sabato 14 dicembre, dalle 16.30 alle 19, presso Palazzo Sales a Erice Centro Storico, si terrà l’Open Day dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio”. L’incontro è pensato per presentare l’offerta formativa agli studenti e alle famiglie in vista delle prossime iscrizioni.

Durante l’evento verranno illustrati gli indirizzi di studio, con particolare attenzione al Liceo del Made in Italy, una novità che avrà sede proprio nel centro storico di Erice. Questo indirizzo unisce tradizione e innovazione, concentrandosi su temi come enogastronomia, promozione territoriale, giornalismo, comunicazione social, e produzione audiovisiva. Gli studenti imparano a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso attività pratiche, utilizzando videocamere, microfoni e piattaforme digitali, in collaborazione con professionisti del settore.

Un video promozionale realizzato dagli studenti sotto la guida della professoressa Chiara D’Angelo illustra i valori e le opportunità offerte dal Liceo.

Presepe artistico al Convitto San Carlo

In occasione del Natale, il Convitto San Carlo dell’Istituto apre le porte alla comunità per la visita del presepe artistico. Le aperture sono previste il 14, 15 e 16 dicembre, dalle 16.30 alle 19.

Il presepe propone un percorso che celebra le tradizioni popolari del mondo attraverso sette postazioni dedicate alle ricette tipiche di vari Paesi: Portogallo, Ucraina, Russia, Palestina, Israele, Italia e Tunisia. "Un messaggio di pace e dialogo tra culture", ha sottolineato la Dirigente Scolastica, Pina Mandina. La presenza del Portogallo è legata a un progetto Erasmus, che ospita una delegazione studentesca del Paese.

La Dirigente ha inoltre ringraziato gli studenti, il personale educativo e tecnico del Convitto per il lavoro svolto nella realizzazione del presepe. Ha concluso ricordando l’impegno dell’Istituto per una formazione versatile e innovativa, con l’obiettivo di guidare gli studenti verso una scelta scolastica consapevole e coerente con le loro aspettative.