Addio a Stefano Chirco, marsalese scomparso in Germania

09/12/2024 22:58:00

Addio al Marsalese Stefano Chirco, venuto a mancare in Germania, dove viveva da anni con la sua famiglia. Stefano, è stato portato via da un male incurabile. La notizia della sua morte ha scosso quanti lo conoscevano e lo ricordano con affetto.

Per anni Stefano ha lavorato nei supermercati di Marsala, distinguendosi per la sua dedizione al lavoro e il suo carattere gentile. In seguito, aveva deciso di trasferirsi in Germania con la moglie e i suoi tre figli (Carlo, Alessio e Cristel) dove ha continuato a costruire la sua vita circondato dall’amore della sua famiglia, che oggi comprendeva anche cinque nipotini.

Una messa in suffragio per Stefano Chirco sarà celebrata domani alle ore 16 nella chiesa Maria SS. Ausiliatrice, in via San Giovanni Bosco a Marsala. Sarà un momento di preghiera e ricordo per tutti coloro che vorranno salutarlo un’ultima volta e stare vicini alla sua famiglia in questo difficile momento.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, toccante è il ricordo del cugino Salvatore: "Carissimo cugino, sei stato e sarai sempre nel mio cuore. Per me rimarrai sempre il fratello più grande che io non ho mai avuto." Stefano Chirco lascia un grande vuoto nella sua famiglia e tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.