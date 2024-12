E' morta la moglie di Zichichi, Maria Ludovica

09/12/2024 15:10:00

Se n’è andataMaria Ludovica Zichichi, moglie dello scienziato trapanese Antonino Zichichi. Biologa di grande talento, Maria Ludovica è scomparsa venerdì a Losanna, dove viveva ormai da anni insieme al marito. Un amore unico e una vita interamente dedicata alla famiglia e al sostegno della carriera scientifica del Professore.

Sessantasei anni di matrimonio univano Maria Ludovica e Antonino Zichichi. Quando si conobbero, lei lavorava in un prestigioso gruppo di ricerca a Ginevra, che avrebbe poi vinto il Premio Nobel. Ma scelse di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia, consentendo al marito di inseguire la sua passione per la scienza.

«Sessantasei anni dal nostro matrimonio – ha scritto il Professore sui social – brillante biologa che ha dedicato la vita a costruire la nostra bella famiglia e a permettermi di occuparmi della mia grande passione, la ricerca scientifica. Il mio grande amore se ne è andato, col suo garbo innato di fiorentina, in punta di piedi, senza voler disturbare, quando invece con la sua dipartita è immenso il vuoto che ci ha lasciato».

In una commovente intervista di qualche anno fa, Antonino Zichichi raccontava di lei: «Bellissima e molto intelligente. Biologa, lavorava in un importante gruppo di ricerca a Ginevra quando l’ho conosciuta. Poi ci siamo sposati e lei ha deciso di lasciare il lavoro. Pensi che quel gruppo poi ha vinto il Nobel». E, con la schiettezza che lo caratterizza, aveva aggiunto: «A mia moglie devo tutto: mi sono occupato poco della famiglia, lei ha pensato a ogni cosa. Io non so nemmeno scegliermi una cintura. Pensi che cerco il Supermondo ma non ho ancora imparato come si abbina una cravatta».

Il garbo innato di Maria Ludovica, il suo amore e il suo sacrificio rimarranno un esempio straordinario per quanti l’hanno conosciuta. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità che si stringe attorno al Professore in questo momento di dolore.