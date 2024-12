Erice, Custonaci e Mazara: ecco gli eventi natalizi nei tre comuni trapanesi

10/12/2024 13:00:00

Da Erice a Custonaci a Mazara, ecco cosa propongono i tre comuni trapanesi per le festività natalizie. Il borgo medievale di Erice si è trasformato in un magico scenario natalizio con l’inaugurazione dell’edizione 2024 di EricèNatale - Il Borgo dei Presepi. Dal 7 dicembre, la cittadina siciliana ha accolto visitatori da tutta Italia per vivere l’atmosfera unica delle festività natalizie tra tradizioni, arte e cultura.

Un Natale da fiaba nel Cuore di Erice

La cerimonia di apertura, tenutasi in Piazza della Loggia, ha segnato l’accensione delle luminarie e del maestoso albero di Natale, simbolo centrale di questa edizione. Fin dal mattino, i caratteristici mercatini natalizi hanno animato le principali piazze del borgo con una varietà di prodotti artigianali: dalle ceramiche tipiche agli addobbi fatti a mano, passando per l’immancabile villaggio gastronomico, dove si possono assaporare le autentiche specialità siciliane.

Tra i vicoli medievali, l’atmosfera è resa ancora più speciale dalle melodie tradizionali degli zampognari e dai presepi artigianali esposti lungo il percorso. Per i più piccoli, la Casetta di Babbo Natale in Via Albertina degli Abati ha offerto momenti magici con laboratori creativi e la possibilità di consegnare direttamente le letterine al simpatico vecchietto.

Un appuntamento imperdibile è stato lo spettacolo teatrale "L’Aquilone e la Nuvola" di Emilio Ajovalasit, messo in scena al Teatro Gebel Hamed, che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. La giornata inaugurale si è conclusa in Piazzetta San Giuliano con un vivace DJ set, portando musica e divertimento a tutti i presenti.

Un programma ricco fino all’Epifania

Gli eventi di EricèNatale continueranno fino al 6 gennaio 2025, proponendo un fitto calendario di appuntamenti che includono concerti, spettacoli, mostre e iniziative culturali. Il programma completo è consultabile sui profili social ufficiali di EricèNatale e del Comune di Erice.

La manifestazione, parte del circuito "I Borghi più belli d’Italia", è organizzata dal Comune di Erice in collaborazione con la Fondazione Erice Arte e numerose realtà locali, tra cui associazioni culturali, scuole e fondazioni. Il coordinamento è affidato al settore Cultura del Comune di Erice, guidato dal Dott. Toto Denaro, che ha unito le forze di oltre 20 partner per realizzare un evento che celebra la tradizione e la bellezza del territorio.

*****

Al via la 40esima edizione del Presepe Vivente di Custonaci: la storica rappresentazione della natività, una delle più suggestive della Sicilia, sarà visitabile dal 25 al 29 dicembre e dal 4 al 6 gennaio presso la Grotta Mangiapane di Custonaci (Tp), antico insediamento preistorico che, dal 1983, ospita il Presepe Vivente durante il periodo natalizio. L’evento, organizzato dall’Associazione Museo Vivente di Custonaci, è il risultato della collaborazione tra il Parco Archeologico di Segesta e il Comune di Custonaci. I biglietti sono disponibili sul circuito Liveticket (clicca qui per info orari e biglietti. Gratis i bambini da 0 a 3 anni) Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.grottamangiapane.it

Il percorso per la visita al Presepe, che dal 2006 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia, inizierà nel centro storico del paese, dove sarà possibile immergersi nell'atmosfera dei mercatini di Natale. Con bus navetta, i visitatori potranno poi raggiungere il borgo e la grotta Mangiapane, ammirando le abitazioni ricavate nella grotta, le stalle, gli antichi mestieri, i profumi e i sapori del cibo e della tradizione, in un percorso animato dalla musica di zampognari, suonatori di ciaramelle, chitarre, friscaletti, marranzani e tamburelli, avvolti in un'atmosfera natalizia unica e inimitabile.

Oltre 150 figuranti-interpreti tra i quali veri e propri artigiani animeranno il presepe riproponendo lavori in parte ormai scomparsi: il ramaio, lo scalpellino, il fabbro, il maestro d’ascia, il falegname e il cantastorie, ma anche quelli di cui ormai si è persa ogni traccia come il conza piatti e lemmi (che riparava gli oggetti in terracotta rotti) e lo zabbarinaru (che intrecciava filamenti di agave). Un museo etnoantropologico animato che ha attirato ogni anno mediamente circa 10mila visitatori, per un totale di oltre 400mila presenze, richiamando l’interesse dei media ben oltre i confini dell’Isola. Motivo di attrazione per i turisti anche il centro storico arricchito da un fitto cartellone di eventi: protagonisti i mercatini di Natale accompagnate dalle musiche degli zampognari, mostre di artigianato e la degustazione di prodotti tipici come la sfincia, dolce dalla forma di ciambellina prodotta con ingredienti semplici come farina, latte e patate.

*****

A Mazara il via al programma "Natale in Piazza 2024" - In una piazza della Repubblica gremita e festante sabato scorso ha preso il via il programma "Natale in Piazza 2024" con l'accensione del grande albero natalizio collocato al centro della piazza. L'accensione dell'albero - a cura del sindaco Quinci, degli assessori Germana Abbagnato e Isidonia Giacalone che curano la parte del programma e degli arredi del Natale e degli altri assessori della Giunta - è stata preceduta e seguita da una serie di eventi aperti dal Live Radio Show Azimut condotto da Gianfranco Campisi con un cooking show in diretta della sezione Alberghiero dell'Istituto Ferrara con la preparazione di una grande cassata siciliana e 4000 finger. Spazio anche alla parata di personaggi Disney a cura di Frenesia e Tutù Ballet e,al concerto di voci bianche "Un cuore di bambini - Armonie di Natale" a cura della Fidapa e con il coordinamento del maestro Riccardo Russo.

La giornata inaugurale del Natale In Piazza 2024 è proseguita in serata con il Satiro d'Oro Festival, il contest canoro ideato da Enzo Marino con la regia di Maurizio Bono e la conduzione di Gianfranco Palermo e la partecipazione di 31 cantanti. Nella giornata di domenica il maltempo ha condizionato il programma. Rinviato il luna park di Frenesia a villa Iolanda, mentre è andato regolarmente in scena nel pomeriggio in piazza della Repubblica il Ramingo Circus.