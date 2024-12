Trapani celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani con iniziative per la pace e la solidarietà

10/12/2024 09:15:00

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Comune di Trapani ribadisce il suo impegno per la promozione e la difesa dei diritti fondamentali. Questa giornata commemora l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, un documento storico che proclama i diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, lingua, opinione politica o altra condizione.

"Il 10 dicembre è una data fondamentale per ricordare a tutti l'importanza di garantire i diritti inalienabili di ogni essere umano - dichiarano congiuntamente il Sindaco Giacomo Tranchida e l'Assessore Giuseppe Virzì - La Città di Trapani si impegna attivamente nella promozione di una cultura di pace e solidarietà, aderendo a iniziative concrete che coinvolgono la comunità locale e internazionale".

Trapani ha aderito alla campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU, promossa in occasione dell'80° anniversario della nascita delle Nazioni Unite. Il Comune si è impegnato ad ospitare in città uno dei rappresentanti dei popoli che parteciperanno all'Assemblea dell'ONU dei Popoli nel 2025 e a collaborare alla realizzazione del programma di attività del 2024-2026.

Inoltre, il 18 dicembre, la Consulta della pace di Trapani organizza un incontro con gli studenti del Liceo Artistico "Michelangelo Buonarroti". L'iniziativa, animata dal Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo, mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza della partecipazione attiva e della costruzione di una società più giusta e inclusiva.

"Crediamo fermamente nel valore dell'educazione e del dialogo come strumenti per promuovere i diritti umani e costruire un futuro di pace - concludono Tranchida e Virzì - L'impegno di Trapani in questa direzione è forte e costante".