 Trapani: Consegnate le Medaglie d’Oro per Lunga Navigazione ai Marittimi

10/12/2024 14:00:00

Una giornata di celebrazione per i marittimi trapanesi si è tenuta oggi presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani, dove sono state conferite le prestigiose Medaglie d’Oro per Lunga Navigazione a 28 membri della marineria locale. L’evento, organizzato dalla Capitaneria di Porto di Trapani, rappresenta un importante riconoscimento per coloro che hanno dedicato una vita al mare, con oltre 40 anni di navigazione al servizio del compartimento marittimo trapanese.

Le Medaglie d’Oro per Lunga Navigazione sono conferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su delega del Presidente della Repubblica e simboleggiano l’eccellenza professionale di chi ha trascorso almeno 20 anni in mare con onore. In questa occasione, ben 28 marittimi trapanesi sono stati premiati per oltre quattro decenni di servizio sul naviglio mercantile, un impegno caratterizzato da sacrifici, responsabilità e lunghe separazioni dagli affetti familiari.

Alla cerimonia erano presenti il Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, e il Presidente della Camera di Commercio, Commendatore Giuseppe Pace, che hanno consegnato i diplomi e le medaglie ai marittimi. Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza del lavoro svolto dai premiati, un esempio di dedizione e forza d’animo che rappresenta un’eredità preziosa per le nuove generazioni.

Gli anni trascorsi in mare dai marittimi premiati testimoniano un percorso di vita professionale intenso e impegnativo. Lontani dalle proprie famiglie e sottoposti a condizioni difficili, questi uomini hanno affrontato la fatica e i disagi del lavoro marittimo con perseveranza, contribuendo in modo significativo al settore del naviglio mercantile e dando lustro all’intera provincia di Trapani.

La cerimonia di oggi non solo rende omaggio al valore e alla professionalità dei marittimi trapanesi, ma rafforza anche il legame tra il territorio e le sue tradizioni marittime, celebrando una professione che continua a rappresentare un pilastro economico e culturale per la comunità locale. La Capitaneria di Porto di Trapani rinnova il suo impegno nel sostenere e valorizzare i lavoratori del mare, guardando al futuro con l’auspicio che le giovani generazioni possano trarre ispirazione da queste storie di dedizione e successo.