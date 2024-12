 Favignana: ennesima rottura della passerella del porto. Giangrasso: "Disagi inaccettabili"

10/12/2024 12:00:00

La passerella del porto di Favignana ha subito l’ennesima rottura, aggravando ulteriormente i disagi di una comunità già messa alla prova dall’insularità. Studenti, lavoratori e cittadini si trovano costretti a fronteggiare una situazione ormai insostenibile, resa ancora più difficile dalla mancanza di interventi risolutivi.

“La passerella è un’infrastruttura essenziale per garantire collegamenti sicuri e continuità nei trasporti, ma da anni è in condizioni inaccettabili,” denuncia Pietro Giangrasso, Consigliere Comunale di Favignana. “Non solo studenti e lavoratori ne subiscono le conseguenze dirette, ma l’intero tessuto economico e sociale dell’isola è pesantemente penalizzato. È inaccettabile che una comunità come la nostra debba vivere in una situazione di costante precarietà.”

Giangrasso punta il dito anche contro la Regione, accusata di aver abbandonato l’isola a sé stessa. “Da anni attendiamo invano le promesse mai mantenute dell’allora Assessore ai Trasporti, Marco Falcone, che aveva garantito la costruzione di una nuova passerella. Parole che, ad oggi, non si sono mai tradotte in fatti concreti,” sottolinea il consigliere.

L’appello di Giangrasso è chiaro: “Chiedo con forza che la Regione metta finalmente fine a questa vergognosa situazione e intervenga subito con soluzioni definitive. La comunità di Favignana non può più attendere. Non accetteremo ulteriori ritardi o promesse vuote. È tempo che le istituzioni rispettino i diritti dei cittadini e diano risposte concrete a un problema che si trascina da troppo tempo.”

L’ennesima emergenza legata alla passerella evidenzia ancora una volta la necessità di interventi strutturali per garantire dignità e sicurezza alla comunità favignanese, stanca di subire disagi senza prospettive di miglioramento.