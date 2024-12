Mazara, costituiti i dipartimenti comunali della Democrazia Cristiana

10/12/2024 07:00:00

Nei giorni scorsi, in una cerimonia ufficiale, il Commissario Comunale di Mazara della Democrazia Cristiana, Vito Gancitano, insieme al Segretario Provinciale Giacomo Scala e con l’avallo della Segreteria Regionale rappresentata dal Dott. Stefano Cirillo, ha formalizzato la costituzione e la struttura dei Dipartimenti Comunali del Partito.

L’istituzione dei Dipartimenti, avvenuta in conformità con le direttive statutarie della Democrazia Cristiana, ha portato alla nomina di professionisti competenti ed esperti nei rispettivi settori. Di seguito, l’elenco dei nominativi e delle rispettive aree di competenza:

• Ambiente ed Economia Verde: Dr. Vito Bono • Attività Produttive: Dr. Giuseppe Trinca • Pesca: Dr. Giovanni Colorito • Agricoltura e Consorzi: Sig. Toni Marino • Enti Locali: Avv. Fabrizio Misuraca mi • Welfare e Sociale: Dott.ssa Francesca Principato • Legalità e Trasparenza: Avv. Gianfranco Vento • Sanità: Dott. Francesco Stabilino e Dott. Michele Di Stefano • Sport: Dott.ssa Alessandra Alagna e Graziella Colorito • Politiche Sociali: Dott.ssa Rosa Maria Sinacori • Turismo: Dott.ssa Valentina Gancitano • Cultura: Dott. Paolo Barranca • Tutela Animali: Dott.ssa Marilinda Ingrande • Urbanistica: Geom. Paolo Pantaleo • Pubblica Istruzione: Dott. Piero Quinci e Ninni Cracchiolo • Salute e Benessere: Dott.ssa Angela Asaro

• Portualità: Ing. Nick Giacalone

• Protezione Civile: Dott. Domenico Manciaracina, Dino Burgio, Rosario Mannoia In occasione della stessa cerimonia, è stato nominato Responsabile del Movimento Giovanile Comunale Giovanni Silaco. Il Commissario Comunale Vito Gancitano ha inoltre costituito un Ufficio di Segreteria Comunale, che include: • Avv. Vito Ballatore • Avv. Patrizia Castelli • Sig. Giuseppe Stabile Ne fanno parte di diritto i Consiglieri Comunali della Democrazia Cristiana e tutti i rappresentanti del Partito con incarichi provinciali, regionali e nazionali. Avv. Mariella Martinciglio, Prof. Graziella Calamusa, Monica Burgio, Gaspare Asaro, Enzo Asaro, Francesco Buscemi e il Dott. Salvatore Tumbiolo.

La costituzione dei Dipartimenti Comunali consente di affrontare in maniera ramificata e costruttiva le problematiche del territorio, in stretta collaborazione con i rappresentanti istituzionali della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale: i Consiglieri Ippolito, Gilante e Russo. A tutti i neo-nominati, il Commissario Comunale Vito Gancitano e l’intero Partito ha augurato buon lavoro, con l’obiettivo comune di contribuire attivamente al benessere della città.