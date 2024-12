Verso la nuova Finanziaria all'Ars. Fondi ad agricoltura e disabili, in attesa del maxi emendamento

10/12/2024 06:00:00

Lunghe ore per la seduta della Commissione Bilancio all’ARS, che ha già approvato l’articolato della manovra finanziaria. Ultime battute finali e poi l’arrivo all’ARS, dove ci sarà anche spazio per il maxi-emendamento.

La Commissione ha votato favorevolmente la proposta del governo di rimpinguare il finanziamento di 15 milioni di euro, approvato nell’ambito della legge regionale dello scorso luglio e successivamente aumentato a 17 milioni e 500 mila euro. La misura prevede interventi straordinari per contrastare la siccità che ciclicamente e sempre più frequentemente colpisce l’agricoltura e la zootecnia dell’Isola. Si tratta di 20 milioni di euro in più in favore degli agricoltori che hanno realizzato o realizzeranno nuovi laghetti, vasche per la raccolta dell’acqua, mini impianti di desalinizzazione, pozzi e sistemi per il recupero delle acque reflue.

Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, ha dichiarato: “Adesso spetta al Parlamento approvare, spero all’unanimità, l’articolo approvato dalla Commissione. Così facendo, avremo 37 milioni e mezzo di somme disponibili a fronte di tremila domande di contributo già pervenute da parte degli agricoltori. Il mio auspicio è dunque che il Parlamento regionale voti favorevolmente e, soprattutto, che possa, qualora ve ne sia la possibilità, rimpinguare ulteriormente il capitolo, consentendo così di aumentare la percentuale di contributo per ogni singolo agricoltore. Ringrazio il presidente Renato Schifani per l’attenzione verso un comparto in ginocchio da mesi e l’assessore all’Agricoltura e il dirigente del dipartimento per l’impegno profuso in questi difficili mesi”.

Nel frattempo, l’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, diretto da Nuccia Albano, ha impegnato 38 milioni di euro per le Asp siciliane a favore delle persone con necessità di sostegno molto elevato. Si tratta del contributo economico per i mesi di novembre e dicembre di quest’anno con fondi a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

L’assessore Albano si è detta soddisfatta del lavoro portato avanti:

“Gli uffici dell’assessorato hanno provveduto a erogare, in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di dicembre, per evitare, con l’approssimarsi delle feste, l’interruzione di servizi indispensabili. È l’ennesimo segno di grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili. In considerazione dell’aumento rispetto al 2023 del numero dei soggetti con disabilità censiti, inoltre, è stato richiesto un aumento del plafond di cassa. Il governo Schifani, con variazione di bilancio, ha appostato sul capitolo di pertinenza ulteriori risorse per un importo di 32,5 milioni di euro per far fronte al pagamento del beneficio alle persone in condizione di disabilità che necessitano di sostegno molto elevato e ai budget aggiuntivi per il pagamento di arretrati da corrispondere ai nuovi soggetti in condizione di disabilità”.

La somma sarà destinata alle Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con necessità di sostegno che, ad oggi, risultano essere 15.041, con un aumento di 1.258 persone rispetto al 2023, quando erano 13.783.