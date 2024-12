Favignana piange l'artista Nino Campo

10/12/2024 16:09:00

Favignana piange la morte del maestro Nino Campo, artista molto conosciuto e amato alle isole Egadi. Aveva 87 anni. Realizzava delle vere e proprie opere d'arte con dei blocchi di tufo. La sua casa era stata realizzata nei pressi di una cava di tufo, ed era un vero e proprio museo.

“La Giunta e l’Amministrazione comunale di Favignana si uniscono al dolore della famiglia Campo per la perdita del caro Maestro Nino. La sua arte e le sue opere in pietra resteranno per sempre parte dell’identità artistica e culturale di Favignana e delle nostre isole” si legge in un messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Favignana.