San Vito Lo Capo, domenica Giobbe Covatta al "Teatro del Mare" con 6° - Sei Gradi

10/12/2024 02:00:00

Domenica 15 dicembre, alle ore 18:30, il palco del Teatro Comunale di San Vito Lo Capo accoglierà il grande Giobbe Covatta con il suo spettacolo 6° - Sei Gradi, un appuntamento imperdibile della rassegna Teatro del Mare, curata da Anna Graziano.

Con il suo stile inconfondibile, Covatta porterà il pubblico a riflettere su temi cruciali come le questioni sociali e ambientali, affrontandoli con ironia, sensibilità e la profondità che lo contraddistinguono. Lo spettacolo, che promette di far ridere e pensare, si propone come un'occasione speciale per approfondire, attraverso il teatro, il rapporto tra l'uomo e il pianeta.

Un brindisi con ENPA: un impegno condiviso per l'ambiente e gli animali

Ma le sorprese iniziano già prima dello spettacolo! A partire dalle ore 17:30, il Teatro del Mare ospiterà un evento organizzato dall’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) – sezione di Trapani. Questo aperitivo speciale sarà un momento di sensibilizzazione dedicato alla tutela ambientale e al benessere degli animali, in perfetta armonia con il messaggio di Covatta. I partecipanti potranno brindare simbolicamente al pianeta e ai suoi abitanti, condividendo valori di rispetto e amore per la natura.

Il biglietto d’ingresso include anche la possibilità di visitare i Musei del Mare e del Cous Cous, per arricchire l’esperienza con un’immersione nella cultura locale. Una straordinaria occasione per unire risate, riflessione e impegno per l’ambiente.