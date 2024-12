 ITA Airways aumenta i voli per la Sicilia durante le festività natalizie

10/12/2024 15:00:00

In vista delle festività natalizie, ITA Airways ha annunciato un aumento significativo dei voli verso la Sicilia, ampliando la propria offerta per agevolare gli spostamenti da e per l’Isola. I nuovi collegamenti si sommano alle frequenze giornaliere già operative: 15 voli su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 8 da/per Milano Linate) e 12 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 6 da/per Milano Linate).

Per il periodo natalizio, ITA Airways aveva già pianificato 28 frequenze aggiuntive, equamente distribuite tra Catania e Palermo (14 ciascuna). A queste si aggiungono ulteriori incrementi: 3 frequenze sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e 1 sulla rotta Roma Fiumicino-Palermo. Complessivamente, l’offerta sarà potenziata con circa 8.600 posti aggiuntivi, suddivisi in 4.600 per Catania e 4.000 per Palermo. Le nuove disponibilità saranno concentrate nei periodi di maggiore affluenza, dal 19 al 29 dicembre e dal 5 al 7 gennaio.

ITA Airways ha accolto con favore la decisione della Regione Siciliana di aumentare lo sconto per i viaggiatori siciliani, passando dal 25% al 50%. Questa misura non solo agevola chi risiede sull’Isola, ma estende il beneficio anche ai nativi siciliani che vivono altrove, consentendo loro di tornare a casa per le festività. La compagnia ha già avviato l’adeguamento dei propri sistemi di vendita per integrare la nuova misura e ha garantito che informerà i viaggiatori non appena l’aggiornamento sarà completato.

Andrea Benassi, direttore generale di ITA Airways, ha sottolineato l’importanza strategica della Sicilia per la compagnia: “L’incremento dei voli da e per la Sicilia testimonia ancora una volta la centralità dell’Isola nelle strategie della nostra compagnia. Apprezziamo molto l’impegno della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei cittadini siciliani e vogliamo continuare a fare la nostra parte collegando il territorio con il resto d’Italia e con le destinazioni internazionali e intercontinentali del nostro network.”