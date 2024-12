Antimafia, Trapani, la Dia presenta il calendario 2025

11/12/2024 17:10:00

La Sezione Operativa della DIA di Trapani ha presentato questa mattina il Calendario istituzionale 2025, dedicato al tema "Follow the Money", un approccio investigativo che rappresenta una pietra miliare nella lotta contro la criminalità organizzata. L'evento si è svolto alla presenza del nuovo responsabile, il vice questore Damiano Lupo.

Il metodo "Follow the Money", reso celebre dal giudice Giovanni Falcone e dai magistrati del pool antimafia di Palermo, si basa sul tracciamento dei flussi finanziari generati da attività illecite, puntando a colpire le organizzazioni mafiose attraverso il loro punto debole: le finanze. Questa strategia, nata ufficialmente durante un convegno del 1982 a Castel Gandolfo, ha segnato un cambio di paradigma nel contrasto alle mafie, spostando l'attenzione dalle sole attività criminali agli aspetti economici che le sostengono.

I protagonisti del Calendario 2025

Il calendario, arricchito da immagini d'archivio e una copertina d'autore firmata dall’artista contemporaneo Rosario Oliva, ripercorre le tappe fondamentali del metodo "Follow the Money".

Gennaio : si focalizza sulle origini del motto, reso popolare dal film Tutti gli uomini del Presidente, legato allo scandalo Watergate.

: si focalizza sulle origini del motto, reso popolare dal film Tutti gli uomini del Presidente, legato allo scandalo Watergate. Febbraio : è dedicato a figure pionieristiche come l’avvocato Giorgio Ambrosoli e Boris Giuliano, che hanno tracciato i primi legami tra operazioni bancarie e criminalità organizzata.

: è dedicato a figure pionieristiche come l’avvocato Giorgio Ambrosoli e Boris Giuliano, che hanno tracciato i primi legami tra operazioni bancarie e criminalità organizzata. Marzo e Aprile: celebrano il lavoro del giudice Giovanni Falcone e del pool antimafia, che attraverso il Maxiprocesso hanno portato alla luce i meccanismi finanziari delle mafie.

Un focus su normative e innovazioni

Le pagine di maggio e giugno esplorano le normative che hanno reso possibile il tracciamento dei flussi illeciti, dalla disciplina del segreto bancario del 1982 fino all’istituzione dell’Archivio dei rapporti finanziari nel 2006. Luglio e ottobre sono invece dedicati agli attori istituzionali come l’Unità di Informazione Finanziaria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e la stessa DIA.

Uno sguardo al futuro

I mesi di novembre e dicembre analizzano le nuove sfide legate alle criptovalute e alla finanza digitale, strumenti che possono agevolare operazioni anonime ma che richiedono una cooperazione internazionale sempre più stretta.

Damiano Lupo, nuovo responsabile della DIA di Trapani, ha sottolineato l’importanza del metodo "Follow the Money" come riferimento imprescindibile nella lotta alla criminalità, riaffermando il ruolo centrale della DIA come pilastro della legalità e della sicurezza economica.

Il Calendario 2025 si pone non solo come strumento simbolico, ma come monito per proseguire nel solco tracciato da Falcone e altri protagonisti della storia antimafia, mantenendo alta la guardia contro le nuove minacce globali.