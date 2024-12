Sicilia, al Real Albergo delle Povere la mostra "Un Natale di Emozioni"

11/12/2024 21:10:00

Sabato 14 dicembre alle ore 17:00, presso il prestigioso Real Albergo delle Povere di Palermo (Corso Calatafimi 217), si inaugura la mostra d’arte contemporanea “Un Natale di Emozioni”, organizzata dall’Associazione Experience e curata da Leonarda Zappulla.

Un viaggio emozionale tra arte e performance

L’evento propone una vera e propria immersione nell’arte totale, arricchita da musica dal vivo, performance teatrali e percorsi sensoriali, in una cornice che unisce la magia del Natale con la bellezza architettonica dello storico Real Albergo delle Povere.

L’artista Francesca Giambino e l’opera in mostra

Tra gli artisti partecipanti, la trapanese Francesca Giambino, che espone il suo dipinto intitolato “Mulino”, un’opera realizzata con tecnica mista su tela (50x70 cm).

Programma - Inaugurazione: Sabato 14 dicembre, ore 17:00, con un brindisi per celebrare l’inizio della mostra.

Apertura al pubblico: Dal 15 al 20 dicembre, dalle ore 10:00 alle 17:00.

Un’occasione per vivere l’arte nel periodo natalizio

"Un Natale di Emozioni" si presenta come un’occasione unica per immergersi nella creatività e riscoprire il calore del Natale attraverso le opere di artisti contemporanei. L’ingresso è libero, un invito a tutti a lasciarsi stupire dalla magia dell’arte e della condivisione.