Capuano al Trapani è ufficiale, mentre Aronica potrebbe restare

11/12/2024 19:54:00

Il terzo allenatore stagionale del Trapani adesso è ufficiale. La società granata ha annunciato Ezio Capuano come nuovo allenatore, al posto dell'esonerato Salvatore Aronica il quale, però, potrebbe restare in orbita granata, magari con qualche altro ruolo.

Per il ritorno di Ezio Capuano mancava soltanto l'ufficialità, considerato che il tecnico campano, già alla guida del Trapani nel 1999-00 in serie C2, nel pomeriggio di ieri è salito in auto, raggiungendo Trapani in serata e incontrare subito il direttore sportivo "in pectore" Giuseppe Pavone.

Anche per lui si attende soltanto l'ufficialità, ma Pavone è l'uomo al quale il presidente Valerio Antonini si affiderà in vista del mercato di gennaio nel quale, con ogni probabilità, verranno effettuate diverse operazioni di mercato, sia in entrata sia in uscita.

Il "vulcano" Capuano si è presentato con una grandissima voglia di tornare in campo per quella che, per lui, sarà la terza squadra in questa stagione dopo il Taranto, con cui non ha mai disputato alcuna partita ufficiale, e il Foggia.

Resta da capire, però, il futuro di Salvatore Aronica. Chiamato in estate per guidare la Primavera, si è visto catapultato in prima squadra dopo l'esonero di Torrisi e le difficoltà nell'ingaggiare il sostituto.

Con l'esonero si pensava ad una interruzione dei rapporti con il Trapani, invece, la società ha lasciato una porta aperta ad una collaborazione, con un ruolo tutto da definire.

Proprio nel comunicato con il quale è stato annunciato l'esonero, infatti, il Trapani ha ringraziato Aronica, cosa non avvenuta per il licenziamento di Mussi, per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata.

A tal punto che "la proprietà si augura di continuare ad avere Sasà nel proprio gruppo per supportarci come ha fatto fin ora sul campo" sono state le parole nel commiato all'allenatore palermitano.

«Avere Eziolino come mister è – semmai ce ne fosse bisogno per qualche svagato – l’ennesima dimostrazione di quanto io tenga al futuro di questa società - è stato il commento del presidente Antonini -. Affidando la squadra ad un maestro della categoria come lui ho deciso di dare una svolta radicale e provare a riprendere in mano una stagione che ci vede impegnati ancora su tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Da oggi siamo più determinati e convinti che mai».

Capuano farà il suo esordio sulla panchina del Trapani sabato, sul campo della Casertana, mentre la presentazione avverrà il giorno dopo, domenica 15 dicembre alle 12 nella sala stampa dello stadio Provinciale.