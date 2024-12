A Trapani un mese di iniziative dedicate al corallo

11/12/2024 17:15:00

Un mese dedicato all'antica arte del corallo animerà le vie e i palazzi storici di Trapani, celebrando un'eccellenza artigianale che da secoli caratterizza l'identità della Città. Dal 13 dicembre un calendario di eventi culturali metterà in luce questo prezioso patrimonio attraverso conferenze, spettacoli e mostre.

Un'iniziativa realizzata dalla Biblioteca Fardelliana e dal Comune di Trapani, con il sostegno dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, il Museo Regionale Agostino Pepoli, l'Ente Luglio Musicale Trapanese. La manifestazione si avvale anche del supporto di aziende e istituti scolastici del territorio: Nino Grammatico Hair Stylist & Beauty, Favara Gebbia Adragna Assicurazioni - Generali Assicurazioni, l'Istituto di Istruzione Superiore "Ignazio e Vincenzo Florio".

L'inaugurazione si terrà il 13 dicembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Fardelliana con la conferenza "Il corallo: arte e tradizione - Guardare al futuro pensando al passato". Apriranno i lavori il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, il dirigente ad interim della Biblioteca Fardelliana Giovanni Panepinto, l'assessore alla cultura del Comune di Trapani Rosalia d'Alí e la soprintendente per i beni culturali e ambientali di Trapani Girolama Fontana. Interverranno illustri relatori: Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia; Cristina Costanzo, ricercatrice di storia dell'arte contemporanea dell'Università degli Studi di Palermo; Marilisa Spironello, storica dell'arte e ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania; Daniela Scandariato, storica dell'arte del Museo Regionale Agostino Pepoli. L'incontro sarà moderato da Rosadea Fiorenza, curatrice di mostre ed eventi culturali.

Un contributo significativo verrà dal Maestro Platimiro Fiorenza, artigiano trapanese iscritto al Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (REIS), custode di questa preziosa tradizione artistica.

Il 22 dicembre, alle ore 18.30, la sala grande del Complesso Monumentale di San Domenico ospiterà una serata multidisciplinare. Lo spettacolo "Canti del Mare e del Corallo" presenterà Sara Cappello, cantastorie siciliana iscritta al REIS, accompagnata da Antonio Greco alla chitarra. Seguirà "Donne di Corallo", performance con gioielli della tradizione, mentre nel chiostro prenderà vita "Riflessi di Corallo", video mapping architettonico curato da Damiano Service. A condurre la serata, Vittoria Abbenante. Ingresso gratuito in tutte le iniziative.

Dal 13 dicembre all'8 gennaio, le vetrate di Palazzo Milo sulla Rua Nuova (Via Garibaldi 70), sede della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, ospiteranno un'esposizione di presepi in corallo di artigianato trapanese. A completare l'esperienza, la visita alle storiche botteghe artigiane: Rossocorallo (Via Osorio 36), Coralli e Preziosi Graffeo e Damiano (Via Antonio Roasi 11), Gioielleria Fiorenza dal 1921 (Corso Pier Santi Mattarella 214). Il percorso culturale si conclude, acquistando il biglietto d'ingresso, al Museo Regionale Agostino Pepoli (Via Conte Agostino Pepoli 180), custode di una delle più prestigiose collezioni di arte del corallo al mondo. Il museo è aperto da martedì a sabato, dalle 9.00 alle 18.00, domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00 (lunedì feriali chiuso).