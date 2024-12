Natale in provincia di Trapani: un viaggio tra mercatini, presepi e tradizione

11/12/2024 06:00:00

Le festività natalizie in provincia di Trapani offrono un'esperienza ricca di fascino, tra il vivace capoluogo, l'incantevole borgo medievale di Erice e l'atmosfera suggestiva di Valderice. Un viaggio tra mercatini, presepi viventi, zampognari e spettacoli, immersi in un'atmosfera unica che unisce tradizione e modernità.

Trapani: un Natale ricco di eventi

Trapani accoglie il Natale con un programma ricco di iniziative.

Piazza Vittorio Emanuele si trasforma nel cuore pulsante delle festività, ospitando le caratteristiche casette di legno del mercatino natalizio, dove trovare artigianato locale, prodotti tipici e decorazioni. Non mancano la pista di ghiaccio alla Villa Margherita per il divertimento di grandi e piccini, e le giostre per la gioia dei più piccoli. Gli zampognari, con le loro melodie tradizionali, allieteranno le vie del centro e le scuole.

Da non perdere il trenino di Natale che percorre le vie del centro, offrendo una prospettiva unica sulle luminarie, e il tour in Quad addobbati a festa, per scoprire gli angoli più suggestivi della città. Per un'esperienza più tradizionale, imperdibile il presepe vivente a Borgo Livio Bassi.

L'atmosfera natalizia si estende anche alle zone periferiche con l'iniziativa "Natale insieme nei quartieri", che porta eventi e spettacoli per bambini e famiglie a Cappuccinelli, Fontanelle Sud - Sant’Alberto, Fontanelle Milo-Villa Rosina, Xitta e Fulgatore.

L'anima di Trapani: un mese dedicato all'arte del corallo



Trapani celebra la sua antica tradizione artigianale con un mese di eventi dedicati all'arte del corallo. Dal 13 dicembre, un ricco calendario di iniziative animerà le vie e i palazzi storici della città, tra conferenze, spettacoli e mostre che metteranno in luce questo prezioso patrimonio.

L'evento, organizzato dalla Biblioteca Fardelliana e dal Comune di Trapani, con il sostegno dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, vedrà la partecipazione di illustri relatori e la collaborazione di importanti istituzioni culturali come la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e il Museo Regionale Agostino Pepoli.

Un'occasione unica per immergersi nella storia e nella bellezza del corallo trapanese, ammirando le opere di maestri artigiani come Platimiro Fiorenza e visitando le botteghe storiche del centro. Da non perdere l'esposizione di presepi in corallo a Palazzo Milo e la collezione del Museo Regionale Agostino Pepoli, che custodisce alcuni dei più preziosi esempi di arte del corallo al mondo.

Erice: il Borgo dei Presepi

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Erice si trasforma in un autentico "Borgo dei Presepi". Un ricco calendario di eventi anima i vicoli di questa perla medievale, tra mercatini, spettacoli e presepi artigianali.

Piazza della Loggia e Piazzetta San Giuliano ospitano i mercatini natalizi, dove trovare ceramiche tipiche, dolci siciliani e presepi artigianali. Per i più piccoli, la Casetta di Babbo Natale in Via Albertina degli Abati è il luogo ideale per consegnare le letterine e partecipare a laboratori creativi.

Il Teatro Gebel Hamed propone spettacoli di jazz, performance per bambini e concerti gospel, mentre gli zampognari accompagnano i visitatori lungo un percorso che include oltre 30 presepi artigianali, tra cui un suggestivo presepe vivente.

L'artista Marco Nereo Rotelli presenta all’Istituto Blackett-San Domenico un'installazione luminosa, un "presepe di parole" che invita a riflettere sui temi del Natale.

La notte di San Silvestro, Piazza della Loggia si anima con musica dal vivo, countdown, giochi pirotecnici e DJ set.

L'atmosfera natalizia si estende anche alle frazioni ericine, con eventi unici come i laboratori natalizi ai Giardini degli Aromi di Raganzili e il presepe vivente "Da Casa Santa a Betlemme" a Mokarta.

Valderice si illumina con i Mercatini di Santa Lucia



A Valderice, l'atmosfera natalizia si accende con i Mercatini di Santa Lucia, che si svolgono il 13 e 14 dicembre presso lo storico Molino Excelsior. Stand di hobbisti, prodotti tipici e spettacoli animano le due giornate di festa, con un'attenzione particolare alla tradizione della Santa.

Il 13 dicembre, un corteo di Santa Lucia partirà da Piazza Sandro Pertini per raggiungere il Molino Excelsior, dove si terrà una rappresentazione scenica della vita della Santa. Il 14 dicembre, spazio alla musica con il duo folk e la "Soul Planet Band - Christmas Show". Per i più piccoli, l'Associazione ABA…la vita organizza l'incontro con Babbo Natale e la scrittura delle letterine.

Non perdete l'occasione di visitare il piccolo museo del Molino Excelsior, con la mostra presepistica personale della signora Lea Caruso e i presepi in concorso.

Custonaci: magia del Natale al Borgo

Custonaci si prepara a celebrare il Natale con un ricco programma di eventi che animeranno il borgo dall'8 dicembre al 6 gennaio. L'atmosfera natalizia avvolgerà il centro storico, la Grotta Mangiapane e altri luoghi suggestivi, con un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Ecco gli eventi principali:

8 dicembre : Accensione dell'albero di Natale

: Accensione dell'albero di Natale 21 dicembre : Gran Concerto di Natale

: Gran Concerto di Natale 25-27 dicembre : Mercatini di Natale e Presepe Vivente

: Mercatini di Natale e Presepe Vivente 4-6 gennaio: 40ª edizione del Presepe Vivente



Petrosino: un Natale per tutti

Petrosino si prepara a vivere un Natale ricco di gioia e condivisione con un calendario fitto di eventi per grandi e piccini. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, la città si animerà con spettacoli teatrali, laboratori creativi, animazione per bambini e momenti di incontro dedicati alle famiglie.

Tre gli spazi comunali coinvolti: il Parco della Pace, il Centro

Polivalente e il Centro delle Culture e del Volontariato. Un programma variegato e intergenerazionale, pensato per rafforzare lo spirito di comunità e regalare momenti di serenità a tutti i cittadini.