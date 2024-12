 Emergenza siccità in Sicilia: Schifani ringrazia Palazzo Chigi per i nuovi fondi

11/12/2024 11:58:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ringrazia il Consiglio dei Ministri - non fa cenno al ministro Musumeci - per il nuovo stanziamento di 28 milioni di euro destinato a contrastare l’emergenza idrica nell’isola. Il finanziamento, deliberato oggi da Palazzo Chigi, rappresenta un importante supporto per il Piano di interventi varato dal governo regionale, mirato a mitigare gli effetti della siccità.

«Voglio ringraziare il Consiglio dei Ministri per l’ulteriore attenzione dimostrata, ancora una volta, per la Sicilia – ha dichiarato Schifani –. Questo nuovo stanziamento ci consente di proseguire nell’attuazione del vasto Piano di interventi messo in campo dal mio governo per affrontare l’emergenza idrica».

I 28 milioni di euro si sommano ai quasi 82 milioni di euro di risorse già stanziate dalla Regione Siciliana, destinati a interventi infrastrutturali e operativi a breve e medio termine.

Gli interventi previsti riguardano il miglioramento delle reti idriche, la costruzione di nuovi invasi e infrastrutture di raccolta, oltre a soluzioni per ottimizzare la gestione delle risorse disponibili. Schifani ha sottolineato che l’impegno del governo regionale non si ferma: «Questi fondi rappresentano un ulteriore passo avanti, ma siamo consapevoli che occorrono sforzi costanti per fronteggiare una crisi che sta mettendo a dura prova l’intero territorio».

E nelle scoprse ore il finanziamento alla Sicilia è stato confermato dallo stesso Ministro della protezione Civile Nello Musumeci: "Come anticipato nei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri ha appena approvato, su mia proposta, lo stanziamento di 28 milioni e 100 mila euro per la Regione Siciliana. Un'integrazione che si rende necessaria per l'attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell'Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro".