La Regione Siciliana lancia una campagna contro il caro voli: ecco il video

11/12/2024 00:00:00

Si può contrastrare il caro voli con una campagna social e nello specifico con un video promozionale? La Regione Siciliana lancia una campagna di comunicazione innovativa per contrastare il caro-voli, ottenendo un grande successo sui social media. Il video promozionale, realizzato dall'assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, ha registrato oltre 250.000 visualizzazioni in sole 36 ore, un risultato straordinario che dimostra l’efficacia della strategia di comunicazione digitale.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, la Regione ha messo a disposizione una misura che consente ai siciliani nati o residenti nell'Isola di ottenere sconti e rimborsi del 50% sul costo dei biglietti aerei. La campagna punta a sensibilizzare i cittadini su questa opportunità, utilizzando uno strumento visivo potente: il video.

Il filmato, che ha fatto il giro del web, presenta alcune delle meraviglie naturali della Sicilia, come le saline del Trapanese, la Valle dei Templi di Agrigento e l'Etna. La narrazione è affidata alla voce dell’attore Luca Ward, che evoca la celebre distinzione tra "siciliani di scoglio e siciliani di mare aperto", un concetto coniato dallo storico direttore del Giornale L’Ora, Vittorio Nisticò, e poi ripreso dallo scrittore Andrea Camilleri. Questo richiamo alla cultura siciliana ha contribuito a rendere il video ancora più suggestivo e coinvolgente.

«In poco più di 36 ore - ha dichiarato l'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò - il video ha raggiunto oltre 250.000 visualizzazioni sui canali social. È un risultato molto positivo, che dimostra come, con costi contenuti rispetto alla pubblicità tradizionale, stiamo riuscendo a coinvolgere un vasto pubblico. Speriamo che il video continui a essere condiviso e diventi virale. Mi auguro che venga ripreso anche dalle testate televisive, per permettere a più siciliani di approfittare delle misure che la Regione ha messo in campo, consentendo loro di tornare a casa per trascorrere il Natale con la famiglia» ha aggiunto Aricò.

Questa iniziativa, che punta a ridurre il costo dei voli per i siciliani durante il periodo natalizio, ha trovato una risposta entusiasta sui social, segnando un nuovo capitolo nella comunicazione istituzionale digitale della Regione Siciliana. L’obiettivo è chiaro: garantire che i siciliani possano tornare a casa senza gravare sul loro bilancio familiare, per un Natale sereno e all’insegna della convivialità.