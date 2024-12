11/12/2024 12:40:00

L'Agenzia Italiano del Farmaco mette in allerta sui farmaci a base di metamizolo. Il principio attivo è contenuto in molti antipiretici e antidolorifici: può provocare infezioni gravi, anche fatali.

La comunicazione dell'Aifa è ai medici che in questo modo possono informare e sensibilizzare i pazienti che assumono metamizolo e intercettare precocemente i sintomi, che in questo periodo possono confondersi con quelli dell'influenza e passare inosservati.

Tutte le informazioni sono contenute in una lettera di aggiornamento di farmacovigilanza inviata ai medici dall’Aifa in accordo con le autorità regolatorie europee.

Qui trovi la lettera dell’AIFA