"MOVEmber" 2024: Pink Lady si tinge d'azzurro per la salute maschile

11/12/2024 18:15:00

L'Associazione Pink Lady, da sempre impegnata nella promozione del benessere femminile, si colora d'azzurro per il "MOVEmber", una rivisitazione della campagna internazionale "Movember" dedicata alla salute maschile.

L'iniziativa originale, nata per sensibilizzare su patologie come il cancro alla prostata e ai testicoli e la salute mentale, incoraggia gli uomini a farsi crescere i baffi ("moustache") durante il mese di novembre come simbolo di prevenzione.

Pink Lady, in collaborazione con l'ASD Accademia Sport Trapani e il Centro Diagnostico Radiologico Campione, rilancia il progetto con un focus sul movimento ("to move"). "MOVEmber" promuove l'attività fisica come strumento primario di prevenzione, invitando tutti a partecipare a una giornata dedicata alla salute maschile.

Domenica 15 dicembre, a partire dalla sede dell'Accademia dello Sport Trapani, si terrà uno "Street workout" con cuffie che si snoderà lungo un percorso cittadino, toccando anche il lungomare. Un'occasione per fare movimento e divertirsi insieme, ricevendo informazioni utili sulla prevenzione.

A tutti i partecipanti e ai presenti interessati verrà consegnato un coupon per effettuare screening prostatici o testicolari presso il Centro Diagnostico Radiologico Campione.

Un'iniziativa lodevole che unisce sport, salute e solidarietà, aperta a tutti coloro che desiderano prendersi cura di sé e sostenere una causa importante.

Cosa aspetti? Fatti crescere i baffi (se vuoi!) e unisciti a noi… MOVE yourself, la prevenzione non può aspettare!

Per maggiori informazioni: