 "Il Marsala Racconta": il docu-film della storia dello Sport Club Marsala 1912

11/12/2024 12:40:00

Arriva finalmente sugli schermi "Il Marsala Racconta", un docu-film unico che celebra la gloriosa storia dello Sport Club Marsala 1912. Realizzato da Umberto Li Gioi e Nicola Donato, il documentario rappresenta un emozionante omaggio ai momenti salienti del club azzurro, coprendo un arco temporale che va dal 1967 al 2000.

Questa produzione di oltre due ore, che si ispira liberamente al romanzo omonimo scritto da Umberto Li Gioi e pubblicato due anni fa, si distingue per il suo alto valore storico e culturale, unendo passione sportiva e memoria collettiva.

Il film include materiali di rara bellezza, come filmati in 8 mm di partite memorabili, tra cui la storica sfida del 2 giugno 1968 alla Favorita di Palermo, quando il Marsala di Vasco Lenzi ottenne la promozione in Serie C battendo l’Acquapozzillo Acireale. Oltre ai video, il pubblico potrà immergersi in un viaggio nel tempo attraverso fotografie d’epoca, interviste esclusive, resoconti giornalistici e immagini che raccontano le atmosfere di un’epoca indimenticabile e i protagonisti che hanno contribuito alla grandezza del Marsala.

L’appuntamento con "Il Marsala Racconta" è fissato per martedì 17 dicembre alle ore 20:45, presso il Cinema Golden di Marsala. “Il Marsala Racconta” non è solo un film: è un tributo a una squadra che ha segnato la storia del calcio siciliano e un’opportunità per le nuove generazioni di scoprire un’epoca gloriosa.

Dettagli dell'evento: Biglietti: Il costo è simbolico, solo 2 euro. Prevendita: I biglietti sono disponibili presso la DNT di Nicola Donato, in via Sibilla 12, Marsala. Sarà possibile acquistare i biglietti anche la sera dell’evento al botteghino del cinema, fino a esaurimento posti.