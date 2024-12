Ginnastica: i Diavoli Rossi sul tetto d'Italia - Tornano da Rimini con Due Ori e Sei Argenti

11/12/2024 07:00:00

Dal 5 all’8 dicembre si sono svolte le finali nazionali della "Winter Edition" che la Federazione Ginnastica d’Italia organizza ogni anno a Rimini. La Società lilibetana, guidata dai professori e Tecnici Federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, ha partecipato alla manifestazione con un folto e agguerrito gruppo di ginnaste, che nei quattro giorni di competizioni si sono alternate negli immensi campi di gara allestiti per l’incontro di fine anno, sia nelle gare "Individuali", sia nelle gare di coppia denominate "Duo". Questa specialità è stata inserita da poco nel circuito federale e prevede la partecipazione di due atlete che, con i punteggi ottenuti ai 3 o 4 attrezzi, competono nei vari livelli di difficoltà e nelle diverse categorie. La Polisportiva Diavoli Rossi, dopo una difficile scelta delle ginnaste da far gareggiare nello stesso livello, ha portato in campo ben 10 coppie di "Duo", di cui 7 sono andate a podio, confermando l’ottima strategia degli allenatori, frutto della tanta esperienza in campo.

Prime fra tutte nel "Duo", conquistano la medaglia d’oro, nella prima giornata di gara, le Junior 3 LE3 avanzato Miriam Venezia e Giorgia Giorlando, regalando a tutta la squadra composta da 22 ginnaste, la prima grande emozione della manifestazione. Sulla loro scia, sempre nel "Duo", conquistano la medaglia d’argento:

• Clara Morsello e Giada Magro nel livello LB avanzato categoria Allieve 1;

• Giorgia Di Miceli e Giulia Pausata (tesserata con i Diavoli Rossi, ma allenata da Marco Cuvato dell’Acrobatic Group di Gela) nel livello LC3 avanzato categoria Allieve 2;

• Quyet Cerami e Rossella Santoro nel livello LC avanzato categoria Allieve 4;

• Chiara Amodeo e Giada Maltese nel livello LC3 avanzato categoria Senior 1;

• Nicole Bova e Martina Amodeo nel livello LD avanzato categoria Junior mix.

Terminano, inoltre, la loro gara di "Duo" al quinto posto le Junior mix Martina Marchetti e Xia Cerami nel livello LC3 avanzato; all’ottavo posto le Allieve mix Marialaura Lo Presti e Giada Pipitone nel livello LB avanzato; al quindicesimo posto le Open Angela Pace e Sara Oddo nel livello LB avanzato e al ventesimo posto le Allieve mix Laura Figlioli e Ginevra Scimemi nel livello LB avanzato.

Nelle gare "Individuali", come un sogno che si avvera, conquista il titolo di Campionessa Italiana nel livello LC3 avanzato, categoria Allieve 2, la giovanissima Giorgia Di Miceli, 10 anni, che si piazza al primo posto in entrambe le gare, non lasciando spazio alle numerose avversarie provenienti da tutta Italia. Perfette le sue due prestazioni che le hanno permesso di totalizzare 106,400 punti, staccando addirittura di 2 punti netti la seconda classificata. Eccellente anche il secondo posto di Giulia Pausata, nel livello LC3 base, categoria Allieve 2, che dopo una prima gara finita al decimo posto a causa di una caduta alla trave, effettua nella seconda prova una vertiginosa rimonta che la porta a guidare la competizione e la posiziona sul secondo gradino del podio nella classifica finale.

Ottime anche le prestazioni delle altre atlete della Polisportiva che nelle gare "Individuali" hanno ottenuto buonissimi piazzamenti nelle finali:

• 5^ Martina Amodeo nel livello LE3 base, categoria Junior 1;

• 6^ Chiara Amodeo nel livello LC avanzato, categoria Senior 1;

• 6^ Rossella Santoro nel livello LC avanzato, categoria Allieve 4;

• 6^ Angela Pace nel livello LC base, categoria Junior 1;

• 7^ Quyet Cerami nel livello LD avanzato, categoria Allieve 4;

• 9^ Xia Cerami nel livello LC3 avanzato, categoria Junior 3;

• 9^ Miriam Venezia nel livello LE3 base, categoria Junior 3;

• 9^ Marialaura Lo Presti nel livello LB avanzato, categoria Allieve 2;

• 10^ Giada Maltese nel livello LC3 avanzato, categoria Senior 1;

• 11^ Miriam Di Girolamo nel livello LC base, categoria Allieve 4;

• 15^ Nicole Bova nel livello LD base, categoria Junior 3;

• 16^ Clara Morsello nel livello LB avanzato, categoria Allieve 1;

• 17^ Laura Figlioli nel livello LB avanzato, categoria Allieve 3;

• 21^ Martina Marchetti nel livello LC avanzato, categoria Junior 2;

• 21^ Sara Oddo nel livello LC base, categoria Allieve 4;

• 22^ Giada Magro nel livello LB avanzato, categoria Allieve 1;

• 23^ Giada Pipitone nel livello LB avanzato, categoria Allieve 1;

• 26^ Giorgia Giorlando nel livello LE3 base, categoria Junior 3;

• 35^ Ginevra Scimemi nel livello LB avanzato, categoria Allieve 4.

Orgogliosi di aver partecipato a questa immensa competizione che ha visto, fra ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica, trampolino elastico e Parkour circa 7000 atleti gareggiare sui vari campi e 505 società partecipanti provenienti da tutta Italia, i tecnici, i Dirigenti e tutto lo staff si dicono fermamente soddisfatti dei prestigiosissimi risultati raggiunti frutto dell’ottimo lavoro svolto. “Quello che vorremmo trasmettere ai nostri atleti, aldilà del risultato, è il saper riconoscere la bellezza della fatica. Raggiungere un obiettivo per cui abbiamo faticato, sofferto, investito tempo ed impegno, da sportivi, non ha prezzo”, dicono Monica e Gianluca.