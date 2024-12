Rugby: è tempo di Selezione Regionale -- Sei under16 dei Fenici al prossimo raduno di Catania

11/12/2024 18:00:00

Riceviamo e pubblichiamo il seguente Comunicato dalla Fenici Rugby Marsala.

Ancora soddisfazioni in casa Fenici. Convocati nella Selezione Regionale 6 atleti under 16 della formazione marsalese. La selezione che si radunera' il prossimo 11 Dicembre a Catania. Il Presidente Debiasi si ritiene orgoglioso dei suoi ragazzi, che confermano le aspettative sportive con un'altra convocazione da parte del Comitato Rugby Sicilia. Ribadiamo anche, che ciò di cui ci facciamo vanto, è l'educazione dei nostri atleti, in campo e fuori. Facciamo un grande in bocca a lupo a Gabriele Di Pietra, Davide Debiasi, Daniele Genovese, Federico Frusteri, Luca Sangiorgio e Gabriele Cappitelli. Avanti Fenici.