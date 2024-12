Scrive Dario Safina, su Oddo, Tranchida e il Pd 

11/12/2024 15:19:00

Gentile Direttore di Tp24,

ho letto con attenzione la nota di Nino Oddo e ritengo necessario fare chiarezza. Il Partito Democratico non ha alcun bisogno di rispondere a provocazioni o di farsi trascinare in polemiche costruite ad arte per legittimare scelte personali.

È evidente che il sindaco Tranchida, con tutti i suoi tratti caratteriali, è diventato il pretesto che Oddo utilizza per tenersi le mani libere e agire secondo convenienza. Una strategia chiara: attaccare, alzare i toni, evocare divisioni per giustificare posizionamenti che di politico hanno ben poco. Peccato, però, che gli elettori siano molto più attenti di quanto lui immagini. I cittadini riconoscono sempre chi lavora con serietà e chi invece si muove seguendo logiche di opportunismo, ed è proprio questo che fa la differenza nelle urne.

Il centrosinistra ha bisogno di unità e responsabilità, non di personalismi e giochetti di corto respiro. Se davvero l’obiettivo è costruire un progetto credibile per Trapani, sarebbe il caso di smettere di parlare di complotti inesistenti e iniziare a lavorare sui temi che contano. Noi del Partito Democratico siamo pronti a farlo, come sempre.

On. Dario Safina