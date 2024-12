Cambia la viabilità a Mazara: nuovi sensi unici vicino alle scuole

12/12/2024 13:30:00

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nei pressi degli istituti scolastici, la Polizia Municipale di Mazara ha disposto alcune modifiche alla viabilità cittadina. Le nuove disposizioni, operative dopo l’installazione della segnaletica, puntano a ridurre le criticità legate al traffico intenso durante gli orari di ingresso e uscita dagli edifici scolastici.

Senso unico in via Santa Gemma e via Santa Rita

Una delle novità principali è l’introduzione del senso unico di marcia nella via Santa Gemma, percorribile esclusivamente in direzione via Castelvetrano, e nella via Santa Rita, che collega la via Montevideo alla via Santa Gemma. La decisione è stata presa in collaborazione con la dirigente e il personale scolastico del plesso Santa Gemma, vista la necessità di regolare il traffico in una zona particolarmente congestionata e la limitata larghezza della carreggiata in via Santa Rita, che non consente il doppio senso di circolazione.

Come raggiungere il plesso scolastico Santa Gemma

Per accedere agli istituti scolastici: Dalla via Castelvetrano, imboccare la via Montevideo (la strada del Ruggero II). Proseguire a sinistra sulla via Santa Rita in direzione via Santa Gemma. All’interno del piazzale Montessori, il parcheggio centrale funge da rotatoria naturale per facilitare le manovre. In uscita, la via Santa Gemma sarà percorribile esclusivamente verso la via Castelvetrano.

Altre modifiche programmate

Ulteriori interventi viari riguarderanno il viale Svezia e la via Irlanda, arterie che confluiscono nella via Santa Maria delle Giummare, dove si trova il biennio del Liceo Adria Ballatore. Anche qui sarà istituito un senso unico sul viale Svezia, procedendo da via Val di Mazara, ma la disposizione sarà attivata solo dopo la collocazione della segnaletica.

Obiettivo: sicurezza e migliore gestione del traffico

Le nuove disposizioni si inseriscono in un piano di regolamentazione viaria volto a garantire maggiore sicurezza per gli studenti e a ottimizzare i flussi di traffico nelle aree scolastiche, con particolare attenzione alle ore di punta. La fase sperimentale consentirà di valutare l’efficacia delle modifiche e apportare eventuali aggiustamenti. L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le indicazioni per una circolazione più sicura e ordinata.

Tributi Comunali: scadenze, novità e procedure per gli anni pregressi - L’amministrazione comunale informa i cittadini sulle scadenze imminenti e le procedure in corso per la gestione dei tributi locali. Un riepilogo dettagliato per rimanere aggiornati ed evitare spiacevoli sanzioni.

Saldo IMU e Conguaglio TARI 2024

Entro il 16 dicembre è necessario provvedere al pagamento del saldo IMU. Parallelamente, è stato emesso il conguaglio della TARI 2024, che i contribuenti dovranno saldare secondo le indicazioni ricevute.

Per facilitare i calcoli e verificare le tariffe, l’amministrazione comunale mette a disposizione un portale online accessibile al seguente link:

IMU e TASI - Comune di Mazara del Vallo

Bollette idriche e recupero crediti per anni pregressi

In fase di emissione la bollettazione per il servizio idrico corrente, mentre per i pagamenti arretrati sono in corso le procedure di recupero. L’amministrazione sta emettendo ulteriori avvisi di accertamento per l’idrico non saldato negli anni precedenti.

Recupero dei Tributi non pagati

Come già evidenziato dal sindaco Salvatore Quinci, la regolarizzazione dei tributi è fondamentale per garantire i servizi essenziali alla comunità. A tal fine, l’Ufficio Tributi ha avviato procedure esecutive per il mancato pagamento di TARI e IMU relativi agli anni passati.

Diverse società esterne sono state incaricate di gestire la riscossione coattiva. Dopo i tentativi di recupero bonario, queste stanno procedendo con: Ingiunzioni di pagamento; Comunicazioni di pre-pignoramento, nei casi più critici già destinatari di avvisi di accertamento. Le società incaricate e le relative competenze sono: Maggioli: gestione della TARI 2014-2015; Assist S.p.A.: TARI 2016-2017; C&C Srl: TARI 2018-2019

Studi e Servizi Srl: IMU dal 2014 in poi; CNF: multe stradali arretrate.

Cosa Fare per evitare provvedimenti

I contribuenti interessati stanno ricevendo comunicazioni contenenti l’importo dovuto e i recapiti delle società di riscossione. Si invita a contattare tempestivamente gli uffici indicati per concordare modalità di pagamento ed evitare procedure esecutive, come pignoramenti o fermi amministrativi dei veicoli.