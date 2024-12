A Trapani il corso "Le donne Contano" per contrastare la violenza sulle donne

12/12/2024 17:40:00

La Prefettura di Trapani ha ospitato il primo incontro operativo nell’ambito del “Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne”, firmato lo scorso 28 novembre. Tra le iniziative previste, è stato presentato il progetto “Le Donne Contano”, un corso di educazione finanziaria ideato dalla Banca d’Italia per supportare le donne in situazioni di fragilità.

Un percorso pratico per gestire le risorse finanziarie

Il corso si articola in cinque moduli, pensati per fornire alle partecipanti strumenti concreti e accessibili per affrontare temi chiave come la pianificazione finanziaria, l’uso dei pagamenti elettronici, la sicurezza online, l’indebitamento e gli investimenti. Con un linguaggio semplice e chiaro, il progetto vuole promuovere una maggiore autonomia economica per aiutare le donne a prendere decisioni più consapevoli.



Durante la giornata sono stati presentati i primi quattro moduli del corso - Pianificazione finanziaria: un’introduzione alla gestione delle risorse economiche, per aiutare le donne a organizzare il proprio budget familiare e definire priorità economiche a breve e lungo termine. Indebitamento consapevole: una guida per comprendere le diverse forme di prestito disponibili, con consigli su come scegliere la soluzione più adatta e gestire il debito in modo sostenibile. Conto corrente e home banking: spiegazioni pratiche sull’uso del conto corrente e dei servizi bancari online, con un focus su come proteggere i propri dati e dispositivi dalle minacce informatiche. Pagamenti elettronici: una panoramica sugli strumenti alternativi al contante, con indicazioni pratiche per utilizzarli in sicurezza.

Presenze istituzionali e obiettivi del progetto

L’evento è stato aperto dal Prefetto di Trapani e ha visto la partecipazione del Direttore della Banca d’Italia, del Questore e dei rappresentanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il corso è stato introdotto dal Direttore della Sede di Palermo della Banca d’Italia, Emanuele Alagna, con interventi di Alessandra Giudice e Paola Russo. “Le Donne Contano” si propone come un’iniziativa concreta per sostenere le donne che vivono situazioni di difficoltà, dando loro gli strumenti per costruire una maggiore stabilità economica e affrontare il futuro con più sicurezza e consapevolezza.