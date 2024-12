Trapani, la Guardia di Finanza in aiuto dei bisognosi con l'iniziativa "Natale Solidale"

12/12/2024 12:00:00

A Trapani, in occasione delle festività natalizie, la solidarietà si è fatta spettacolo grazie all'iniziativa "Natale Solidale" organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L'evento, un mix di musica e comicità, ha raccolto fondi destinati a enti e associazioni della provincia impegnati nel sostegno alle persone diversamente abili e in difficoltà economica.

Lo spettacolo, andato in scena martedì 10 dicembre al Cine-Teatro Ariston, ha fatto registrare il tutto esaurito, conquistando il cuore del pubblico. Protagonisti della serata sono stati gli studenti delle classi di clarinetto del Conservatorio musicale “Antonio Scontrino” di Trapani, guidati dal Maestro Salvatore Schembari. Il repertorio proposto ha spaziato da brani di Puccini e Rossini fino al celebre Inno di Mameli, che ha suscitato grande emozione tra i presenti.

A seguire, il gruppo musicale trapanese “Kyo Theater” ha intrattenuto il pubblico con pezzi ironici e riflessivi ispirati a temi sociali attuali. Momenti di dolcezza sono stati regalati da Babbo Natale, impersonato da uno degli artisti, che ha distribuito doni ai figli minori dei membri del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Comandante Provinciale, nel suo intervento conclusivo, ha ringraziato calorosamente il pubblico e le autorità presenti, sottolineando l'importanza della generosità dimostrata. Durante la serata, il ricavato dell’evento è stato consegnato ai rappresentanti di tre realtà locali impegnate nella solidarietà: l’Associazione “Progetto per il Dopo di Noi”, l’“Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti” e la Diocesi di Trapani.

L’evento assume un significato ancora più speciale nel 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, testimoniando l’impegno del Corpo nella promozione di valori come inclusione e accoglienza. Una tradizione che, attraverso serate come questa, rinnova il ruolo della Guardia di Finanza non solo come custode della legge, ma anche come promotrice di solidarietà e supporto alle comunità locali.

Un Natale, dunque, all’insegna della condivisione e dell’aiuto verso chi è più fragile, grazie a un’iniziativa che ha saputo unire divertimento e impegno sociale.