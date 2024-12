A Mazara la tappa finale del "Gran Galà del Gambero Rosso"

13/12/2024 15:37:00

Il “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo” si è concluso il 9 dicembre nella Sala delle Vele dell’Hotel Mahara, dopo aver fatto tappa a Milano e Roma. L'evento, organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, ha avuto come obiettivo la valorizzazione del Gambero Rosso di Mazara del Vallo, sia come prodotto gastronomico sia come elemento di promozione turistica e culturale.

La serata, condotta dalla giornalista Giada Giacalone con il supporto di Roberto Marrone e Francesco Mezzapelle, ha visto la partecipazione di imprenditori, operatori culturali e giornalisti, oltre a vari artisti. Tra le esibizioni musicali, quella della cantante lirica Martina Venise, accompagnata dal sassofonista Ercole Le Rose, e del chitarrista Giuseppe Sinacori. Sono intervenuti anche il DJ Roberto Onofri, l’imitatore Luca Virago e il fisarmonicista Benedetto D’Amico.

La stilista Ada Santarelli ha presentato una collezione ecosostenibile, veicolando un messaggio contro la violenza sulle donne. Tra le modelle, Maria Laura De Vitis ha ricoperto il ruolo di madrina dell’evento. Gli ospiti hanno potuto degustare piatti a base di gambero rosso, preparati dai fratelli Salvatore e Paolo Alessi, e una cassata siciliana rivisitata, proposta dal pasticciere Gaspare Di Stefano.

Alla fine della serata, i fratelli Natale e Piero Campisi hanno ringraziato gli ospiti e le aziende che hanno collaborato all’evento (tra cui Luciano Giacalone, Gusti d’Amare, Siciliana Fish, Ittica Sud e altre). Sono state consegnate pergamene di riconoscimento come ambasciatori del gambero rosso di Mazara del Vallo.

Nel pomeriggio si è svolto un convegno intitolato “La Pace del Pesce” presso il Seminario Vescovile, moderato da Francesco Mezzapelle. Il tema centrale è stato il ruolo della pesca come motore di crescita sostenibile e di cooperazione interculturale. Natale Campisi ha portato i saluti della Campisi Communication, mentre Don Leo Di Simone ha sottolineato l'importanza di una cultura della pace nel Mediterraneo.

Tra gli interventi, si segnala la consegna del premio “Il Gambero Rosso della Pace” al Vescovo di Mazara, Mons. Angelo Giurdanella, per il suo lavoro di dialogo interreligioso tra Mazara e Tunisi. Sono intervenuti inoltre rappresentanti sindacali del settore pesca e esperti di economia ittica, che hanno discusso di sostenibilità economica e ambientale nel contesto della “Blu Economy”.