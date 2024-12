 San Vito Lo Capo: domenica Giobbe Covatta al Teatro del Mare con "6° - Sei Gradi"

13/12/2024 18:18:00

Il Teatro Comunale di San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere un evento speciale domenica 15 dicembre, alle ore 18:30. Sul palco, il grande Giobbe Covatta porterà in scena lo spettacolo 6° - Sei Gradi, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Teatro del Mare, curata da Anna Graziano. Con il suo stile inconfondibile, Covatta guiderà il pubblico in un viaggio di riflessione su temi cruciali come le questioni sociali e ambientali, affrontandoli con la consueta ironia, sensibilità e profondità. Lo spettacolo promette non solo risate, ma anche spunti di pensiero, offrendo un’occasione unica per esplorare il rapporto tra l’uomo e il pianeta attraverso il linguaggio del teatro.

Un brindisi con ENPA: impegno per ambiente e animali

Le sorprese non finiscono qui! Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 17:30, il Teatro del Mare ospiterà un aperitivo speciale organizzato dall’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) – sezione di Trapani. Questo momento di sensibilizzazione, in linea con il messaggio di Covatta, sarà dedicato alla tutela dell’ambiente e al benessere degli animali. I partecipanti potranno brindare simbolicamente al pianeta e ai suoi abitanti, condividendo valori di rispetto e amore per la natura.







Chi è Giobbe Covatta

Giobbe Covatta, noto per il suo impegno civile e per la capacità di unire intrattenimento e riflessione, è uno dei personaggi più apprezzati del panorama teatrale italiano. Con una carriera che spazia tra teatro, televisione e letteratura, Covatta ha sempre saputo coniugare il sorriso con l’approfondimento di temi complessi. 6° - Sei Gradi è l’esempio perfetto del suo stile unico, capace di emozionare e stimolare il pensiero del pubblico.

Comico e attore, utilizza la sua vena umoristica in tutti i campi dello spettacolo, riscuotendo grande successo in ognuno di essi. Il suo impegno umanitario lo porta nel mese di novembre del 1994 a diventare uno dei testimonial dell'AMREF (Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca). Da allora, ogni anno, dedica il suo tempo libero ai problemi africani e fornisce un concreto aiuto all'AMREF per portare a termine i propri progetti. Ha rivestito l'incarico di delegato del Sindaco di Roma, Walter Veltroni, per le iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale.

Al cinema estato diretto da Simona Izzo, Giulio Manfredonia e da molti altri registi, mentre in televisione ha partecipato a numerosi programmi di comicità come "Zelig" e "L'ottavo nano". Grande successo hanno riscosso i suoi spettacoli teatrali fra cui l'ultimo "Niente progetti per il futuro" in coppia con Enzo Iachetti.

Il biglietto d’ingresso include anche la possibilità di visitare i Musei del Mare e del Cous Cous, offrendo un’esperienza completa che unisce teatro, riflessione e cultura locale. Un modo straordinario per trascorrere una serata all’insegna dell’intrattenimento e dell’impegno per il pianeta