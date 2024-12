San Vito Lo Capo: oggi a Castelluzzo l'evento "In Festa per Santa Lucia"

13/12/2024 13:20:00

Nell'ambito della rassegna natalizia "Oltre l’estate... il Natale", promossa dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo guidata dal sindaco Francesco La Sala, Castelluzzo si accende di sapori e allegria per celebrare la tradizione di Santa Lucia.

L’evento, intitolato "In Festa per Santa Lucia", propone una giornata di festa, cultura e convivialità, con appuntamenti per tutte le età. A partire dalle 16:30, i più piccoli potranno divertirsi con le attività organizzate da Smile Animazione, trasformando la giornata in un’occasione di gioia e spensieratezza per le famiglie.

Alle 18:30, la festa si sposta nella suggestiva cornice di Piazza Don Vito Barraco, dove si aprirà la tanto attesa degustazione di arancine e cuccìa, simboli gastronomici della tradizione siciliana legata a Santa Lucia. Il tutto sarà accompagnato da un piacevole intrattenimento musicale, creando un’atmosfera di calore e condivisione perfettamente in linea con lo spirito del Natale.

La tradizione di Santa Lucia e i sapori siciliani

La celebrazione di Santa Lucia, molto sentita in Sicilia, trova espressione nei sapori unici delle arancine, sfiziose delizie di riso, e della cuccìa, preparata come simbolo di gratitudine e fede. L’evento vuole essere non solo un momento di festa, ma anche un omaggio alle radici culturali e culinarie della comunità.

Un Natale ricco di eventi a San Vito Lo Capo

L’iniziativa rientra nella più ampia programmazione natalizia di San Vito Lo Capo, che quest’anno si propone di regalare momenti indimenticabili ai residenti e ai visitatori. “Oltre l’estate... il Natale” rappresenta un’occasione per vivere il territorio in una veste invernale, tra luci, sapori e tradizioni, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare la cultura e la socialità.

La partecipazione a "In Festa per Santa Lucia" è gratuita, un invito aperto a tutti a condividere una serata all’insegna della tradizione, del gusto e dello spirito natalizio.