 Petrosino, aggiudicati i lavori per il nuovo asilo nido

13/12/2024 12:00:00

Un passo importante per Petrosino: sono stati ufficialmente aggiudicati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale presso il plesso “V. Cuoco”. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 576 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un’opportunità cruciale per la comunità locale.

La nuova struttura è stata pensata per rispondere alle esigenze educative e sociali delle famiglie del territorio. «Si tratta di un risultato di grande valore per Petrosino», hanno dichiarato il Sindaco e l’Assessore Pipitone, sottolineando che l’asilo nido sarà un investimento sul futuro dei bambini, nonché un’occasione per migliorare i servizi educativi del territorio.

ìIl progetto prevede la realizzazione di un immobile moderno e sicuro, progettato secondo criteri innovativi e sostenibili. Gli spazi saranno ideati per promuovere l’apprendimento, il gioco e la socializzazione, garantendo un ambiente accogliente e funzionale, a misura di bambino.

L’iniziativa è parte delle opportunità offerte dal Nuovo Piano Asili Nido 2024 e dal PNRR, un programma che mira a migliorare le infrastrutture e i servizi a livello locale. «L’opera è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e un esempio di come il nostro territorio stia cogliendo queste opportunità per crescere e migliorare», hanno aggiunto il Sindaco e l’Assessore.

Con la realizzazione del nuovo asilo nido, Petrosino non solo potrà offrire alle famiglie un servizio essenziale, ma vedrà arricchirsi il proprio patrimonio immobiliare con una struttura all’avanguardia. «Siamo orgogliosi di poter contribuire alla qualità della vita della nostra comunità con un intervento così significativo», concludono sindaco e assessore.