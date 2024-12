Trapani: "le proposte del PD al PUG sono solo cementificazione"

13/12/2024 02:00:00

Gentile Direttore, ho letto con estremo fastidio la proposta di modifica, fatta dal Partito Democratico alla prima proposta dei progettisti del PUG dell'area demoaniale dell'ex aeroporto di Milo. Si chiede l'ennesima cementificazione dell'area demaniale, specifico demaniale, di Milo; che in prima stesura è stata definita dai progettisti del PUG come "interporto" in appoggio al nuovo porto in via di rifacimento da parte dell'Autorità Portuale di Natalino Monti. Si vuole a tutti costi cementificare tutta quell'area, che grazie proprio all'essere demaniale è stata salvata dal sacco di cementificazione che la mafia ha fatto al territorio di Trapani ed Erice. Continuo a ribadire che bisogna lasciare quell'area libera da ogni intervento edile. Il PD chiede di realizzare in quell'area un polo per uffici pubblici, regionali e caserme dei corpi militari, al fine di poter realizzare spazi urbani per parchi e aree verdi.

Si desume che per creare spazi verdi si dovranno demolire i palazzi, quali la Provincia? L'agenzia delle entrate? Il tribunale il vecchio o il nuovo? La Questura, le caserme dei Carabinieri? della Guardia di finanza?

Il continuare a parlare di alienare e cementificare l'ex aeroporto di Milo è un offesa al futuro green dei nostri figli. Ma mi domando, perché questa amministrazione e il Partito Democratico che la guida insiste a voler cementificare quell'area? Perchè si passa da voler fare l'interporto in appoggio al nuovo porto di Trapani a centri congressi, uffici pubblici etc.? Il tutto nel giro di un paio di anni? L'assessore all'Urbanistica che appartiene alla direzione del Partito Democratico, che sta portando avanti il nuovo PUG, dovrebbe dare spiegazioni se nella seconda stesura del PUG, in quell'area, si cambiassero le destinazioni ampliando la cementificazione e togliendo anche la grande area a verde che lì è stata prevista. Vedremo.

Leonardo