All'ospedale di Marsala la "Cicog...nata 2024"

13/12/2024 09:20:00

“Cicog…nata 2024”, questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che si svolgerà il 16 dicembre alle ore 11.30 nell’aula formativa del nosocomio.

Uno scambio di auguri natalizi tra le mamme dei bambini nati quest’anno nel reparto, il direttore medico dell’ospedale e il personale medico e ostetrico, per rafforzare il legame tra ospedale e territorio.



“Le neo mamme torneranno nel luogo in cui hanno scelto di dare alla luce il proprio figlioletto – spiega il primario Matteo Giardina – in un periodo dell’anno, quello delle festività di Natale, che è simbolo di vita e di gioia, che rappresenta l’occasione ideale per incontrarsi e per ricordare le emozioni vissute: l’attesa, il travaglio, il parto fino al primo vagito. Per rivedere i volti di coloro che, con professionalità e dedizione, permettono quotidianamente che avvenga il miracolo della vita”.