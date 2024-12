Il Coni premia a Marsala le eccellenze dello sport 

13/12/2024 13:00:00

Mercoledì 11 dicembre 2024, la Sala conferenze “Maria Luisa Famà” del Parco Archeologico di Lilibeo, a Marsala, ha ospitato la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive, un appuntamento organizzato dal CONI per premiare dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali.

L’evento, intitolato “Cultura e Sport: luoghi di memoria e di eccellenze del territorio”, ha sottolineato il legame tra le tradizioni culturali e sportive della provincia di Trapani, mettendo in luce le connessioni tra il patrimonio storico-archeologico e i valori dello sport. A fare da filo conduttore è stato il Parco Archeologico di Lilibeo, simbolo della cultura del territorio, con il suo Museo che ospita la Nave Punica, un gioiello unico al mondo che richiama le sfide per mare, tema caro alle Federazioni della Vela e del Canottaggio premiate durante la cerimonia.

I premiati e le Benemerenze

Le Benemerenze assegnate dal CONI di Roma per l’anno 2022 hanno celebrato eccellenze sportive di tutta la provincia di Trapani:

Stella d’Oro per Dirigenti: Pasquale Antonino Teri (Federazione Italiana Vela)

Stella d’Argento per Dirigenti: Giampiero Musmeci (Federazione Italiana Canottaggio)

Stella d’Oro per Società: A.S.D. Circolo Velico Marsala

Stella di Bronzo per Società:

Lega Navale Italiana Sezione Marsala (Federazione Italiana Canottaggio)

A.S.D. “Scacco Club” Mazara del Vallo

Medaglie d’Oro al Valore Atletico: Pasquale Biondo, campione mondiale di volo da diporto sportivo – paramotore (Aero Club d’Italia)

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico:

Francesco e Giuseppe Di Pietra, campioni italiani Auto Storiche Regolarità (Automobile Club d’Italia)

Giulia Schio, campionessa italiana Skiff Femminile - 49er FX (Federazione Italiana Vela)

Osama Zoghlami, terzo classificato al Campionato Europeo Corsa Siepi 3000 metri (Federazione Italiana Atletica Leggera)



Riconoscimenti agli atleti del 2024

La cerimonia è stata anche un’occasione per premiare atleti e squadre che si sono distinti nel 2024. Tra i premiati spiccano:

Silvio Catalano, campione del mondo di Windsurfing

Emanuel Cucchiara, campione mondiale di Biliardo Sportivo

Handball Erice, vincitrice della Coppa Italia e della Supercoppa

Trapani Shark, promossa in Serie A1 di pallacanestro

Pallamano Marsala, campione nazionale nei campionati studenteschi e nel Trofeo Nazionale CONI