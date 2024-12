Aperte le iscrizioni alla prossima Marsala Marathon Città Garibaldina, tariffa scontata ma solo fino a Capodanno

14/12/2024 06:30:00

Si avvicina a grandi passi la scadenza della quota scontata per entrare a far parte della storia. A cosa ci riferiamo? Alla prima edizione della Marsala Marathon Città Garibaldina, la neonata sfida sui 42,195 km che si disputerà nella città dello Sbarco dei Mille il prossimo 27 aprile. Se si provvede all’iscrizione entro il 31 dicembre, si potrà infatti pagare la cifra di appena 20 euro, ampiamente il più basso costo d’iscrizione per una maratona italiana, regolarmente inserita nel calendario nazionale Fidal. Inoltre, tutti coloro che hanno concluso le recenti maratone di Palermo, Torino e Catania, avranno diritto a uno sconto del 25%. Non solo: per ogni società che iscriverà anche un solo corridore alla gara nella città lilibetana, l’organizzazione fornirà un secondo pettorale completamente gratuito, a condizione che il secondo atleta faccia parte della stessa società sportiva. E poi uno sconto del 25% entro il 31 gennaio: basta cercare la particolare promozione sul sito della manifestazione, telefonare al numero indicato prendendo nota del codice e inserirlo all’atto dell’iscrizione. Una ragione in più per sbrigarsi e magari approfittare delle feste natalizie per regalarsi una nuova esperienza nell’incantevole scenario marsalese, città dai grandi richiami turistici, dai vini prestigiosi, dalla cucina sopraffina.

Oltre alla maratona, il prossimo 27 aprile si correrà anche sulla mezza, valida per il GP delle Mezze Maratone di Sicilia. Nel caso dei 21,097 km il prezzo di partecipazione è fisso a 20 euro fino al 14 aprile. Spazio anche per chi non è avvezzo alle grandi distanze: in programma c’è anche la Marsala Cuore a Cuore, non competitiva sui 3 km. Già definito il percorso, con partenza e arrivo in Via Colonnello Maltese, di fronte al Monumento ai Mille, alle ore 8:45 per svilupparsi sul lungomare andando anche a toccare la Riserva dello Stagnone, Patrimonio dell’Unesco. Sarà un giro di 21,097 km da ripetere due volte per chi concorrerà alla prova principale.

Per informazioni: Pol.Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/