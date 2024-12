Marsala, due giovani salvano una donna aggredita dal compagno

14/12/2024 10:28:00

A Marsala, due giovani sono intervenuti coraggiosamente per salvare una donna aggredita dal compagno, un 35enne, durante una lite in strada. L'episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha portato all'arresto dell'uomo in flagranza di reato da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, con l'accusa di maltrattamenti contro familiari conviventi.

Secondo quanto ricostruito, i due giovani, notando la violenza in corso, hanno prontamente chiamato i Carabinieri e si sono frapposti tra l'uomo e la donna per difenderla. La vittima sarebbe stata colpita e minacciata dal compagno, ma il tempestivo intervento degli astanti e delle forze dell'ordine ha evitato ulteriori conseguenze.

Le indagini hanno permesso di fare luce su una grave escalation di violenze domestiche perpetrate dall'uomo nei confronti della compagna nel recente periodo. Per il 35enne, oltre all'arresto, è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

L'episodio mette in evidenza il coraggio e il senso civico dimostrati dai due giovani, il cui intervento è stato fondamentale per evitare un'escalation ancora più drammatica. I Carabinieri continuano a monitorare la situazione, ribadendo l'importanza di denunciare ogni episodio di violenza domestica.