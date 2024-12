Marsala: incidente mortale una donna perde la vita

14/12/2024 12:46:00

Tragedia oggi, 14 dicembre 2024, nella periferia di Marsala, precisamente nella zona di Santo Padre delle Perriere, in Contrada Scacciaiazzo, nei pressi del resort di Disio. Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di una donna sulla settantina, vittima di uno scontro causato, secondo le prime ricostruzioni, dal mancato rispetto di uno stop da parte di un’automobile.

L’impatto, avvenuto all’incrocio, è stato fatale per la donna, che è morta sul colpo. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, ma si apprende che i familiari sono stati avvisati e che sul posto si vivono scene di forte tensione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani di Marsala, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. L’area è stata messa in sicurezza e si attende l’arrivo delle autorità competenti per i rilievi del caso.