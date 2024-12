14/12/2024 10:02:00

Terribile incidente sulla Palermo - Agrigento. Un'auto, con cinque giovani a bordo, si è schiantata contro un camion cisterna. Due di loro sono morti, tre sono in gravi condizioni.

L' incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 121 Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell’impatto due giovani sono morti e tre sono stati portati in ospedale. Uno dei tre è gravissimo. L’incidente questa mattina all’alba. Sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. La strada in questo momento è chiusa al traffico.

Le vittime sono Ruben Salvatore Ciaccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, entrambi residenti a Villafrati (Palermo). L’impatto devastante ha coinvolto la Seat Leon su cui viaggiavano i giovani e un’autocisterna.

Un altro giovane di 27 anni, anche lui a bordo della Seat Leon, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni. La prognosi è riservata e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita. L’incidente ha causato profondo sgomento e dolore nella comunità di Villafrati.



Oltre al giovane in condizioni critiche, altri due passeggeri della Seat Leon sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Uno è stato classificato in codice rosso, a indicare la gravità delle sue lesioni, mentre l’altro in codice arancione, con ferite di media entità. Il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Misilmeri.