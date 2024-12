14/12/2024 09:14:00

Riceviamo e pubblichiamo una replica della Direzione medica di presidio dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala:

"Con riferimento all’articolo del 13 dicembre 2024 sulla testata online TP 24 avente per titolo 'Ospedale di Marsala, tensioni tra direttore e primario', si precisa preliminarmente che il titolo non rispecchia la verità dei fatti in quanto non sussiste alcuna tensione tra i soggetti coinvolti.



Infatti la circostanza riportata nell’articolo altro non è che una attività di controllo che viene svolta da tutte le Direzioni dei Presidi ospedalieri ed è rivolta a tutte le Unità Operative (non solo a quella di Oculistica) per ricordare gli adempimenti previsti dalla normativa regionale vigente, nell’ambito della fattiva collaborazione tra la Direzione Sanitaria e le Unità Operative del Presidio.



Si precisa, inoltre, che la dott.ssa Francesca Intorcia, a differenza di quanto pretestuosamente indicato nell’articolo, non è un “facente funzione”, bensì titolare di incarico di sostituzione di Direzione dell'U.O.C. Direzione P.O. Marsala e, pertanto, a pieno titolo Direttore del Presidio Ospedaliero, seppur temporaneamente nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali".