99/100 alla Maturità e si sfoga sui social. In dodici a processo per dffamazione

14/12/2024 08:00:00

Nel 2018, una studentessa di un liceo, in provincia di Messina, dopo aver conseguito 99/100 all’esame di maturità, ha espresso sui social la propria delusione per non aver raggiunto il punteggio pieno, necessario per ottenere una borsa di studio.

La studentessa, come riportato da La Gazzetta del Sud, ha condiviso il suo rammarico per dover rivedere i propri progetti futuri e per non poter vivere appieno l’estate post diploma.

Lo sfogo ha attirato l’attenzione mediatica e suscitato numerose reazioni online. Tra i commenti, alcuni utenti si sono scagliati contro un commissario esterno della commissione d’esame, accusandolo di aver assegnato il voto per motivi politici. Dodici di questi commentatori sono ora a processo per diffamazione, con il docente indicato come parte lesa. L’accusa si basa sull’affermazione, riportata nel capo d’imputazione, che il professore avrebbe penalizzato la studentessa per ragioni politiche. Il processo, attualmente alle fasi iniziali, proseguirà a febbraio.