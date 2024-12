Enrico Rizzi a "Le Iene". Ha fatto chiudere il profilo della pescivendola "più bella d'Italia"

15/12/2024 21:42:00

Giorni intensi per l'animalista trapanese Enrico Rizzi. Di lui si è occupata l'ultima puntata delle Iene, su Italia Uno. Rizzi, infatti, è intervenuto presso una pescheria di Napoli la cui titolare faceva dei balletti, con grande popolarità su TikTok, dove torturava allegramente pesci, molluschi e crostacei.

Dopo il blitz di Rizzi TikTok ha bloccato l'account della "pescivendola più bella d'Italia", Carmela Febbraro, proprio perché "maltratta gli animali".

Il servizio delle Iene, trasmesso oggi, 15 Dicembre 2024, risale a qualche mese fa, quando nella pescheria era arrivato l'inviato Filippo Roma con l'attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi. L'intenzione, scrive Fanpage, era quella di verificare come venissero trattati i polpi, i gamberi e gli altri animali messi in vendita nella pescheria, con cui spesso marito e moglie improvvisano balletti e siparietti postati sui social in cui manipolavano e mettevano in mostra crostacei e molluschi. Era stato lo stesso titolare dell'attività, il marito della pescivendola Luigi, a chiamare i carabinieri in quell'occasione, sostenendo che la troupe "non gli permetteva di svolgere regolarmente il suo lavoro".

Da parte sua Rizzi, una volta chiuso il profilo TikTok della pescheria, ha commentato così sui social l'attività dei due pescivendoli: "Una coppia campana che da diversi mesi si divertiva su TikTok a promuovere la propria attività commerciale con balletti totalmente ridicoli, sfruttando, umiliando e maltrattando in maniera davvero disumana dei poveri animali vivi come se fossero degli oggetti e costringendoli a subire sevizie e ingiustificati patimenti in barba al codice penale, motivo per cui li ho già denunciati e chiesto alla Procura il sequestro preventivo della loro attività, dovrà trovarsi un modo più umano per guadagnarsi da vivere, senza prendersi gioco della vita di esseri viventi senzienti". Quella "indegna pagina", continua Rizzi, "contava oltre 10 milioni di like e, a seguito della mia segnalazione è stata chiusa perché violava le regole della community proprio sulla violenza agli animali. E non è ancora finita".

In un altro video, invece, Enrico Rizzi fa un blitz a casa di due donne, in evidenti difficoltà, che tengono dei cani in condizioni poco dignitose. Purtroppo la situazione è degenerata e Rizzi è stato anche colpito.