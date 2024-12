Trapani Shark da urlo, i granata fermano pure la capolista Trento

15/12/2024 21:51:00

Una prova super contro un'avversaria che aveva vinto tutte le partite in campionato. Così la Trapani Shark conquista supera Trento 107-99 in un incontro dall'altissima intensità, con le due squadre che si sono affrontate a ritmi vertiginosi e dove gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese.

Una gara spettacolare, con Trapani che è stata trascinata da un Alibegovic in formato europeo, con 30 punti realizzati e 4 triple che hanno dato la spinta ai compagni di squadra.

Ma è stata tutta la squadra a girare a mille, con un solo passaggio a vuoto, i primi tre minuti del quarto periodo nel quale i trapanesi si sono ritrovati dal +5 dell'85-80 del 30' all'85-89.

Poi, però, Repesa ha trovato le giuste contromisure dopo aver speso due time-out proprio in avvio di ultimo quarto e Trapani ha svoltato, prendendo il largo gfrazie non soltanto ad Alibegovic, ma anche a un Galloway che nel momento decisivo ha trovato una tripla in transizione che ha tagliato le gambe a Trento, riportando Trapani avanti di 4.

Il primo quarto è stato ad altissime intensità, con Trapani quasi sempre avanti e chiuso su uno stratosferico 32-30 con la tripla di Rossato proprio allo scadere, quindi, nel secondo periodo Trento forza la mano e i granata perdono qualche pallone di troppo.

Gli ospiti mettono la freccia e vanno avanti 50-54, ma Trapani non molla e rientra, chiudendo in vantaggio il parziale sul 59-58. Il terzo periodo vede, invece, i granata provare l'allungo, con il +10 sul 74-64 con la Eboua e Robinson da tre, ma, ancora una volta, Trento fa valere la sua forza e ritorna a -5 sull'-85-80.

Il quarto periodo comincia con 4 punti di Trento in 30" e Trapani si ferma in attacco per 3 minuti consentendo agli ospiti un break di 11-0. I granata, però, rispondono con un controbreak di 7-0, quindi, Galloway spinge i padroni di casa di nuovo sul +6 (95-89).

Trento prova a ribattere colpo su colpo, ma Alibegovic torna super e trova una serie di canestri che permettono ai granata di poter festeggiare la vittoria a fine partite per 107-99. Un successo che conferma i trapanesi al secondo posto, ma a due soli punti da Trento e con le Finals di Coppa Italia pressoché certe.