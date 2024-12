Trapani: riunione in Prefettura per organizzare la sicurezza in vista del Natale

15/12/2024 22:05:00

Si è svolta presso la Prefettura di Trapani una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, per pianificare le misure di vigilanza e controllo del territorio in vista delle festività natalizie. All'incontro hanno partecipato i sindaci della provincia, i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le misure per la sicurezza

Durante la riunione sono state fornite indicazioni operative ai Sindaci per la gestione delle aree a maggiore affluenza di pubblico, come centri cittadini, luoghi di culto e località turistiche e commerciali. Tra i punti principali:

Ordinanze locali: I sindaci sono stati invitati ad adottare provvedimenti per disciplinare i luoghi di aggregazione, in previsione di un afflusso rilevante di persone durante eventi natalizi.

Controlli nelle strutture ricettive: È stato richiamato l'obbligo di identificare "de visu" gli ospiti delle strutture ricettive, con successivo inoltro dei dati alla Questura, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno.

Vigilanza potenziata: Si è richiesto alle Polizie Municipali un aumento dei controlli nei luoghi di maggiore affluenza, con particolare attenzione alle verifiche su esercizi ricettivi, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Contrasto all'abusivismo e sicurezza stradale

Un'attenzione particolare è stata dedicata al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla vendita illegale di artifici pirotecnici, con controlli intensificati nei mercati e nelle aree di commercio. Sono state inoltre pianificate attività di vigilanza nelle sale giochi e scommesse.

Per garantire la sicurezza stradale, soprattutto nelle giornate festive e lungo le tratte più trafficate, si intensificheranno i controlli lungo le arterie stradali e autostradali, con il monitoraggio di flussi ferroviari e diportistici.

Focus sulla tutela dei più fragili

Le Forze dell’Ordine, in collaborazione con i Sindaci e le Diocesi, si impegneranno in attività di sensibilizzazione e prevenzione di truffe, in particolare a danno di anziani e persone fragili.

Impegno condiviso

Tutti i partecipanti al Comitato hanno garantito piena collaborazione per assicurare un Natale sereno e sicuro per la collettività. Il Prefetto Daniela Lupo ha ribadito l'importanza di una risposta rapida e coordinata per affrontare le esigenze di sicurezza del territorio.