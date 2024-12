Quante carte e rifiuti in Via Roma a Marsala...

15/12/2024 18:35:00

Via Roma, il cuore pulsante dello shopping marsalese e una delle strade più frequentate della città, si presenta sporca e piena di cartacce. È questa la denuncia di Marcello Ritondo, un lettore di TP24 che, indignato, ha inviato alla redazione diverse foto che testimoniano lo stato di degrado della via principale di Marsala.

"Mancano i cestini dei rifiuti!" scrive Marcello, sottolineando come l’assenza di contenitori per i rifiuti stia trasformando quella che dovrebbe essere una delle vie più curate di Marsala in un luogo abbandonato al degrado.

Nel suo messaggio, Marcello non risparmia critiche agli amministratori della città: "Sindaco, Consiglieri ed Amministratori di questa città turistica, capitale del vino e del Kite surf, e dove disgraziatamente sbarcarono i Mille e il prode Garibaldi... Non sapete tenere pulite neppure le strade del centro urbano. VERGOGNATEVI!!!"

Un problema ricorrente

L’assenza di cestini dei rifiuti in diverse zone della città è un problema segnalato più volte dai cittadini, ma che sembra ancora lontano da una soluzione. La situazione diventa particolarmente evidente in strade come via Roma, frequentate da residenti e turisti e considerate il "salotto buono" della città.

Un appello agli amministratori

Marcello, come molti altri cittadini, si rivolge alle istituzioni affinché venga ripristinata un’adeguata gestione dei rifiuti in centro. "Marsala è una città turistica e non possiamo permetterci immagini di questo tipo. Occorre intervenire subito", scrive il lettore, invitando il Comune a installare cestini lungo la via e a rafforzare il servizio di pulizia.

Via Roma dovrebbe essere il biglietto da visita di Marsala, un luogo accogliente e curato, soprattutto in vista delle festività natalizie e dell’arrivo dei turisti. Ma lo scenario descritto da Marcello evidenzia, ancora una volta, come ci sia molto da fare per garantire decoro e pulizia alla città.

Le foto inviate dal lettore

Le immagini inviate a TP24 mostrano cartacce, involucri e altri rifiuti abbandonati lungo la via, in assenza di contenitori adeguati. Una scena che stride con l’immagine di Marsala come città di cultura, turismo e grandi tradizioni enogastronomiche.