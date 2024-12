Mafia, Mazara: il caso dell'imprenditore Luigi Prenci

16/12/2024 14:36:00

Nell’ambito della vasta operazione antimafia condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, il nome di Luigi Prenci, imprenditore mazarese, emerge come figura centrale in un complesso sistema di connivenze e scambi con l'organizzazione mafiosa. Accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, Prenci avrebbe messo a disposizione le proprie risorse economiche e imprenditoriali per agevolare le attività di Cosa Nostra, garantendo sostegno ai suoi esponenti e traendo vantaggi illeciti per le sue attività.

Le accuse: sostegno alla mafia e controllo dei pascoli

Secondo gli inquirenti, Prenci avrebbe utilizzato la propria posizione per favorire l’espansione del sodalizio mafioso in vari settori economici, con particolare riferimento alla gestione delle aree di pascolo. In cambio, l'imprenditore avrebbe ricevuto la protezione dell’organizzazione mafiosa, ampliando così le proprie attività imprenditoriali. Attraverso la cosiddetta "giurisdizione mafiosa", Prenci avrebbe risolto controversie senza ricorrere alle istituzioni legittime, affidandosi invece agli affiliati del mandamento di Mazara del Vallo.

Tra gli episodi contestati, Prenci avrebbe ottenuto l’assegnazione di terreni a scapito di altri allevatori, grazie all’intimidazione esercitata dalla mafia. Una dinamica che, secondo gli investigatori, gli ha permesso di consolidare la propria posizione economica e di espandere i propri interessi in modo illecito.

Il sistema di scambio

Gli atti dell’inchiesta evidenziano come l'imprenditore non fosse un semplice beneficiario, ma un attivo collaboratore del sistema mafioso. Avrebbe infatti fornito sostegno economico ai detenuti affiliati all’organizzazione, garantendo la continuità dei legami tra gli affiliati in carcere e quelli in libertà. In cambio, avrebbe goduto di un accesso privilegiato alle terre di pascolo e alla risoluzione delle controversie, grazie all’intervento di esponenti mafiosi di rilievo come Ignazio Di Vita e Domenico Centonze.

La "giurisdizione mafiosa"

Uno degli aspetti più inquietanti emersi dall’indagine è il ricorso sistematico di Prenci alla “giustizia” mafiosa per risolvere problemi imprenditoriali. I sodali di Cosa Nostra avrebbero garantito una forma di arbitrato criminale, sostituendosi alle autorità e legittimando la loro presenza sul territorio. Questo sistema avrebbe permesso a Prenci di consolidare i propri affari in un contesto di totale omertà e intimidazione.

Prenci, arrestato insieme ad altri 17 indagati, dovrà rispondere delle accuse mosse dalla DDA. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari descrive un quadro di gravi indizi di colpevolezza, corroborati da intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché da testimonianze di allevatori che hanno subito pressioni e intimidazioni. Ricordiamo che tutti gli indagati si intendono innocenti fino a prova contraria, e per loro vale la presunzione di non colpevolezza, così come è diritto e dovere di questa testata giornalistica raccontare quanto emerge dagli atti di accusa, e metterlo in relazione con altri fatti e vicende del territorio.