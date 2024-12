 “Un Natale di Emozioni”: arte, musica e sensazioni al Real Albergo delle Povere

16/12/2024 20:19:00

Sabato pomeriggio il Real Albergo delle Povere di Palermo si è trasformato in un luogo di suggestioni e bellezza con l’inaugurazione della mostra collettiva “Un Natale di Emozioni”, organizzata dall’Associazione Experience e curata da Leonarda Zappulla. L’evento, caratterizzato da un mix di arti e performance, ha regalato ai presenti un’esperienza immersiva e intensa, dove ogni elemento contribuiva a suscitare emozioni profonde e uniche.

Un viaggio tra luci, suoni e opere d’arte

Ad accogliere i visitatori, un’atmosfera resa magica dalle luci soffuse e dal ritmo dei tamburi. L’inaugurazione è stata un momento di condivisione autentica, dove arte, musica e poesia si sono fuse per creare un viaggio sensoriale.

Protagonisti della mostra sono i quadri, ognuno con una storia e un’anima. La curatrice Leonarda Zappulla ha guidato i presenti attraverso il percorso artistico, spiegando la genesi di ogni opera e il vissuto degli artisti che le hanno create. Con passione e sensibilità, Zappulla ha raccontato non solo le tecniche e le ispirazioni, ma anche le emozioni che le opere vogliono trasmettere al pubblico, creando un ponte tra l’intimità dell’artista e lo spettatore.

Tra i lavori in esposizione spicca “Mulino”, un’opera della trapanese Francesca Giambino, realizzata con tecnica mista su tela (50x70 cm).

Un’esperienza aperta fino al 20 dicembre

La mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre, ogni giorno dalle 10:00 alle 17:00, presso il Real Albergo delle Povere, in Corso Calatafimi 217 a Palermo. Un’occasione per immergersi in un percorso emozionale unico, che unisce arte contemporanea, cultura e umanità, e che invita il pubblico a riflettere sul potere delle emozioni e della creatività.