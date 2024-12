 "D'Arte Luce e AtmoSfere": un incontro di sensibilità artistiche a Marsala

16/12/2024 10:20:00

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 18, lo studio Le Isole Blu di Angela Trapani, in via D'Anna angolo via San Giovannello a Marsala, si illumina di una nuova luce con l'inaugurazione della mostra D'Arte Luce e AtmoSfere.

Protagoniste di questo suggestivo evento sono due artiste, Stefania Maria Calamia e Angela Trapani, le cui opere, pur distinte per stile e linguaggio, si fondono in un dialogo armonioso, creando un percorso espositivo ricco di emozioni e suggestioni.

Stefania Maria Calamia, reduce dal successo della sua mostra Oltre luce, porta a Marsala la sua arte fatta di luci e ombre. Attraverso sapienti manipolazioni del metallo, l'artista crea sculture che catturano l'essenza dell'anima, frammenti di un'esistenza sospesa tra sogno e realtà. Le sue opere, come fili sottili di metallo intrecciati, guidano lo spettatore in un viaggio introspettivo, dove la luce, simbolo di speranza e rinascita, illumina il percorso.

Angela Trapani, artista marsalese, è nota per la sua personale interpretazione del neo-orientalismo. Il suo percorso artistico, già negli anni '90, si concentra sulla cupola, elemento architettonico che, nella suaessenzialità, diventa simbolo di una ricerca volta a esplorare le forme e i volumi. Dalle cupole dipinte di bianco, l'artista è passata all'utilizzo di materiali concreti, fino a giungere alla magia della trasparenza, dove le semisfere, intere o frazionate, riflettono le immagini circostanti, creando un gioco di luci e riflessi.

In D'Arte Luce e AtmoSfere, le sculture di Stefania Maria Calamia e le opere di Angela Trapani si incontrano, dando vita a un dialogo inatteso e suggestivo. Un'occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni e sensazioni, dove l'arte, nelle sue diverse forme e interpretazioni, diventa protagonista assoluta.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 al 21 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20.